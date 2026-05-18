ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರೂ, ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ತಾವು '100% ಫಿಟ್' ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಧೋನಿ ಎಂ.ಎ. ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ.
ಚೆನ್ನೈ: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪ್ಲೇಆಫ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವರ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಎದುರಾಗಿದೆ. ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ ಅವರ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಸೋಮವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಅವರು ದೂರ ಉಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.
'ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್' ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಧೋನಿ ಅವರ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಅವರು ತಂಡದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಲಕ್ನೋಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಋತುವಿನ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಧೋನಿ, ಆರಂಭದ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಚೇತರಿಕೆ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಮರಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದರು. ಚೆಪಾಕ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಸದ್ಯ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ.
🚨 Massive evaluation of MS Dhoni's injury:
- He was ruled out in the first 10 matches due to a calf injury
- Then he was fully fit in the last 2 matches but he didn't play because he didn't want to disturb the team combination
- Now he has again suffered a thumb injury
- Due to… pic.twitter.com/2nRPpWIHAD
— Indian Cricket Ministry (@ICM_News45) May 18, 2026
ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರೂ, ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ತಾವು '100% ಫಿಟ್' ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಧೋನಿ ಎಂ.ಎ. ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11 ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಚೆಪಾಕ್ನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಲು ಮೈದಾನದ ಸುತ್ತ 'ಗೌರವದ ಲ್ಯಾಪ್' ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡವು 12 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 12 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪಲು ಸಿಎಸ್ಕೆಗೆ ಉಳಿದಿರುವ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳ ಗೆಲುವು ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂದು ಸೋತರೆ, ತಂಡವು ಇತರ ತಂಡಗಳ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಧೋನಿ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ತಂಡವು ಜಯಗಳಿಸಲಿ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.