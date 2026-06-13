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ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ಗೆ ಭಾರಿ ಆಘಾತ: ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗುಂಪು ಹಂತದಿಂದ ನೇಮರ್ ಔಟ್!

ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನೇಮರ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಗೆದ್ದು ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಸವಾಲನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jun 13, 2026, 09:38 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 09:38 AM IST
ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ಗೆ ಭಾರಿ ಆಘಾತ: ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗುಂಪು ಹಂತದಿಂದ ನೇಮರ್ ಔಟ್!

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ಗೆ ಭಾರಿ ಆಘಾತ: ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗುಂಪು ಹಂತದಿಂದ ನೇಮರ್ ಔಟ್!
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