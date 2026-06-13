ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ: 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ನೇಮರ್ ಜೂನಿಯರ್, ಕಾಲಿನ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡವು ಮೊರಾಕೊ ವಿರುದ್ಧದ ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರನಿಲ್ಲದೆಯೇ ಆಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ.
ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೊರಾಕೊ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಕಾರ್ಲೊ ಅನ್ಸೆಲೋಟಿ, "ನೇಮರ್ ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರಳಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಫಿಟ್ ಆಗಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವಾರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ತರಬೇತಿಗೆ ಮರಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರೂಪ್ 'ಎಫ್'ನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡವು ಜೂನ್ 19 ರಂದು ಹೈಟಿ ಮತ್ತು ಜೂನ್ 24 ರಂದು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದು, ಈ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ನೇಮಾರ್ ಲಭ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಚ್ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಸ್ಯಾಂಟೋಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ 34 ವರ್ಷದ ಈ ಅನುಭವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಶುಕ್ರವಾರದ ತರಬೇತಿಗೂ ಗೈರಾಗಿದ್ದರು. ಗಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ಅವರು ಪನಾಮ ಮತ್ತು ಈಜಿಪ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧದ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
Neymar Jr. will miss Brazil's World Cup opening match vs. Morocco and could be sidelined throughout the entire group stage, coach Carlo Ancelotti said on Friday.
The 34-year-old is still suffering from the after-effects of a calf injury. pic.twitter.com/wRPnhY4k1U
— Yahoo Sports (@YahooSports) June 12, 2026
ನೇಮರ್ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕವಿದ್ದರೂ ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡ ಕೋಚ್ ಅನ್ಸೆಲೋಟಿ, "ಅವರು ನಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಬಲ್ಲರು" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಅಲ್ಲದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವ ಇಟಲಿಯ ಅನ್ಸೆಲೋಟಿ, ದಾಖಲೆಯ 6ನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೇಮರ್ ಅವರ ಅನುಭವ ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಂಗರ್ ವಿನಿಷಿಯಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕೂಡ ನೇಮರ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಮರಳಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ನೇಮರ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ತಮ್ಮ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನೇನೂ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೊರಾಕೊ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಔವಾಬಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಾವು ನೇಮರ್ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಆಡಬೇಕು ಎಂಬ ಎರಡೂ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಸೇಂಟ್-ಜರ್ಮೈನ್ ತಂಡದ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಹಾಗೂ ಮೊರಾಕೊ ನಾಯಕ ಅಚ್ರಾಫ್ ಹಕಿಮಿ, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರನ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಾಶೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನೇಮರ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಗೆದ್ದು ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಸವಾಲನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.