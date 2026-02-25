'ಭಾರತದ ಸೋಲಿನಿಂದ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ' - ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ 

ನವದೆಹಲಿ: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಈಗ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಭಾರೀ ಕಂಟಕಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರನ್ ರೇಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಗೆಲ್ಲದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರ ಬೀಳುವುದು ಖಚಿತ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಈಗ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸೋಲಿನ ನಡುವೆ ಮಾಜಿ ಕೋಚ್ ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಭಾರತ ಸೋತಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿಣಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 188 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಭಾರತ, ಕೇವಲ 111 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ರವಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ 'ಈ ಸೋಲು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಿದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪುವ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಈ ರೀತಿಯ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸುವುದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆಯಾಗಿದೆ.ಈ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಭಾರತ ಸರಿಯಾದ ಪಾಠ ಕಲಿಯಲಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಇದೊಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಉಳಿಸಲು "ಕೈ" ನಾಯಕರು ರಣಕಹಳೆ
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ತಂಡವನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಪಾಠ ಈ ಸೋಲಿನಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪ ನಾಯಕ ಅಕ್ಷರ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾದವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಕರೆತರಬೇಕು.ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ಅಕ್ಷರ್ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಆಡಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಬೌಲರ್ ಫೇಲ್ ಆದರೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇರುತ್ತದೆ.ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡದಿದ್ದನ್ನು ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಜಯ್ - ರಶ್ಮಿಕಾಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶ..! ಹೊಸ ಜೋಡಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಶುಭ ಕೋರಿದ ಪಿಎಂ
ಸೂಪರ್-8 ರ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.ಬರೊಬ್ಬರಿ 24 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಆಡುತ್ತಿದೆ.ಈಗಾಗಲೇ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿರುವ ಸಿಕಂದರ್ ರಜಾ ನೇತೃತ್ವದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡಕ್ಕೂ ಈ ಪಂದ್ಯ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿಯಂತಾಗಿದೆ.ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.