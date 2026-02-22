English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಡಕ್‌ನಿಂದ ನಾನು ಚೇಂಜ್‌ ಆಗಲ್ಲ.. ಬೌಂಡರಿ, ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತೆ; ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ

ಭಾರತ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇಂದು ಸಂಜೆ ಸೂಪರ್‌ 8 ಹಂತದ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಾಡಲಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ಸೆಮಿಸ್‌ಗೆ ಹೋಗುವುದು ಸುಲಭ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 22, 2026, 01:57 PM IST
ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಡಕ್‌ನಿಂದ ನಾನು ಚೇಂಜ್‌ ಆಗಲ್ಲ.. ಬೌಂಡರಿ, ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತೆ; ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ

abhishek sharma big message: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಿರುವ ಓಪನರ್‌ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ವಿರುದ್ಧ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್‌- 11 ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾರನ್ನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ವತಹ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರು, ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸೂಪರ್‌ 8 ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಮಾತನಾಡಿದ ಓಪನರ್‌ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರು, ಡಕೌಟ್‌ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್‌ ಮಾಡುಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯವೆಂದು ನಾನು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ನಾನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ನನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಅನ್ನು ನಾನು ಎಂಜಾಯ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್‌ ಮಾಡುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಏರಿಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರನ್‌ ಬಾರದೇ ಇರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸದ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು, ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್‌ಸೆಟ್‌ ಚೇಂಜ್‌ ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿರೋ ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌.. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ಅರಿಶಿಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ಜೋಡಿ!

ನಿನ್ನೆ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಅವರು, ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್‌- 11 ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಫಾರ್ಮ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವವರು ಯಾಕೆ ಹಾಗೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ನನಗೆ ಚಿಂತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup; ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೇಗಿದೆ?.. ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರ!
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

