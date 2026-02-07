'ನಾನು ಅವರನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ...ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ತಂದೆ..!

ನವದೆಹಲಿ: ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ 30 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ 439 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಆಘಾತ..ಅರ್ಹತೆ ಇದ್ದರೂ ಮುಂದಿನ ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗಿಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ..! ಏನಿದು ನಿಯಮ?
ಆದರೆ 14 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ತಂದೆ ಸಂಜೀವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮಗನನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ತರಿಸಿದೆ.ಆದರೆ ಅವರ ತಂದೆ ಪ್ರಕಾರ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವವರೆಗೂ ಅವನನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಆಟಗಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಖಾಸಗಿ ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಸಾಧನೆಗೆ ಬಹುದೂರ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಾಗುವುದು ಎಂದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವುದು.ವೈಭವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವವರೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup 2026 : ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧದ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಹಿಂದಿರುವ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?
ವೈಭವ್ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.ಅವರು ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ದೂರ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ಆಡುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಂಜೀವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈಗ ಅವರ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಬರುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಅದು ಅವರ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಭಾರತ ಪರ ಆಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 80 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 175 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಮಗನ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಅವರ ತಂದೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.ಫೈನಲ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ವೀಡಿಯೊ ಕರೆಯ ಮೂಲಕ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಂದೆಗೆ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು.