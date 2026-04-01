  ನನಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಡುವಂತಹ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.. ಅಚ್ಚರಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸಚಿನ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌ ಮಗ!

ನನಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಡುವಂತಹ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.. ಅಚ್ಚರಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸಚಿನ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌ ಮಗ!

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ದೇವ್ರು ಸಚಿನ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದು ಎಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಜನ ಸಾಲಿಡಿದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಮಗ..   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 2, 2026, 12:05 AM IST
  • ನೇರನೇರಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಖಡಕ್‌ ಆಗಿಯೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ಅರ್ಜುನ್
  • ಗೋವಾದಲ್ಲಿರುವ ನಾಯಿಗಳ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೇನೆ
  • ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ತಂಡವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾಕೆ?

ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧ ಸಂಚಾರ.. ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ! ಬಡ್ತಿ ಖಚಿತ..
ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧ ಸಂಚಾರ.. ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ! ಬಡ್ತಿ ಖಚಿತ..
8 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ 15ರ ಹರೆಯದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ!
8 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ 15ರ ಹರೆಯದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ!
ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ-ಇಎಸ್‌ಐಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ!
ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ-ಇಎಸ್‌ಐಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ!
EPFO Rules: ನಿವೃತ್ತಿ, ಬಡ್ಡಿ, ಪಿಂಚಣಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 5 ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
EPFO Rules: ನಿವೃತ್ತಿ, ಬಡ್ಡಿ, ಪಿಂಚಣಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 5 ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
ನನಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಡುವಂತಹ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.. ಅಚ್ಚರಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸಚಿನ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌ ಮಗ!
Arjun Tendulkar IPL 2026: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಮಗ ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅವರ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿ, ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದಲೇ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಆಳಿದರೂ ಈಗ ಮಗನ ಖ್ಯಾತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೂ ಅರ್ಜುನ್‌ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಡುವ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಚ್ಚರಿ ಸಂಗತಿ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಸದ್ಯ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್‌ ಜೈಂಟ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಪರ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಅರ್ಜುನ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌ ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಾನು ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ದೂರ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಅಂದರೆ ಸರಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ವಲಯಗಳಿಂದ ಕೇಂದ್ರಿಕೃತವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ನೀವು ಶಾಂತವಾಗಿ ಇರುತ್ತೀರಿ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅರ್ಜುನ್‌ ಅವರು, ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಐದು ನಾಯಿಗಳು ಇವೆ. ನಾನು ಅವುಗಳ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಡುವಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತರು ನನಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಡುವುದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಅವರ ಜೊತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಚಿನ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕತ್‌ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌. ಅವರ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ನೀವು ಆಗಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತೀರಿ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲದೇ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅರ್ಜುನ್‌ ಅವರು, ತಂದೆ ಸಚಿನ್‌ ಅವರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬದ್ಧ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಸರಳ ಜೀವನಶೈಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಟ್ರೋಲಿಂಗ್‌ನಿಂದ ನಾನು ಬೇಸರ ಅಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದೇ 1 ಜಯದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ PBKS ತಂಡಕ್ಕೆ ಎದುರಾದ ಸಂಕಷ್ಟ.. ಆ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬುವ ಪ್ಲೇಯರ್‌?

ಐಪಿಎಲ್ 2026ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈ ತಂಡದಿಂದ ಲಕ್ನೋ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗೊಂಡರು. ಮೊದಲ ಪಂದ್ದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಚ್‌ಗೆ ಸಿಮೀತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುತ್ತಾರಾ ಎಂದು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌ ಅವರು ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL 2026: ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್‌ಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್.. LSG ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆಯುತ್ತಾರಾ?
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

