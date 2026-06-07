Vaibhav Suryavanshi big dream: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL)ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಬಡಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ, ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಭಾರತ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓಪನರ್ ಆಗಿರುವ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಅವರ ಕನಸು ಏನೆಂದು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ 15 ವರ್ಷದ ಓಪನರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕನಸು ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ನಾನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ನನ್ನದು ಡ್ರೀಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಲೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ತಂಡದ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ನ ಆಸೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ನನ್ನದು ಕನಸು ಇದೆ. ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಲೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುತಿದ್ದೇನೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೇ. ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅದರಂತೆ ನಾನು ಆಡುತ್ತೇನೆ. ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅದರಂತೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡತ್ತೇನೆ. ಒಡಿಐ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಾದರೂ ನಾನು ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಬಲ್ಲೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2026ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ 19ನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೋಘವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 776 ರನ್ನುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 15 ಬಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 200 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಒಟ್ಟು 72 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.