'ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೋಲಲಿ ಎಂದು ಭಯಸುತ್ತೇನೆ'

ನವದೆಹಲಿ: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಡೇಲ್ ಸ್ಟೇನ್ ಈಗ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.ಮಾರ್ಚ್ 8 ರಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತರೆ, ಚೋಕರ್ಸ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅವರ ಯುಟೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು 'ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು 'ಚೋಕರ್ಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.ಆದರೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಫೈನಲ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ 'ಚೋಕರ್ಸ್' ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡುತ್ತೇನೆ' ನಾನು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಭಾರತವನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ."ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು 7 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈಗ ಫೈನಲ್ ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.ಈಗ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ವದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಅಂತರ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.ಇದೇ ವೇಳೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದೆ.ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವನ್ನು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರದಬ್ಬುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.
ಈ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೇವರಿಟ್ ತಂಡವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡೆಲ್ ಸ್ಟೆನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟೂ ಸುಲಭವಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ನೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.ಆದರೆ ಅವರು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಖಂಡಿತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂದರೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಅದ್ಬುತ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ ಭಾರತವು 2023 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಅನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸೋತಿತ್ತು.ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕೂಡ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು.ಈಗ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಾಳೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ನಾಳೆಯವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ.