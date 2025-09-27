ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿಯಿಟ್ಟ ಐಸಿಸಿ!! "6-0" ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಭಾರೀ ದಂಡ... ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ!?

Harris Rauf: 2025 ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನ ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿವಾದವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತು. ಎರಡೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಆಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಐಸಿಸಿಗೆ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದವು.
2025 ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನ ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿವಾದವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತು. ಎರಡೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಆಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಐಸಿಸಿಗೆ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದವು. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ಐಸಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಾಗ್ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. ಬಿಸಿಸಿಐ ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ವಿರುದ್ಧ ಐಸಿಸಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಐಸಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿತು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಐಸಿಸಿ ಕ್ರಮ
ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಸನ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ ಬಂದೂಕಿನಂತೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಡಿದು ಸಂಭ್ರಮ ಪಟ್ಟರೆ, ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುವಂತೆ ಕಾಣುವ ಸನ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸನ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆಗಾಗಿ ಐಸಿಸಿ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ಗೆ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕದ ಶೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟು ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ ಅವರ "ಗನ್" ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ರೌಫ್ ಕ್ರಮಗಳು ಆಟದ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದವು, ಇದು ದಂಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಅವರು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದಂತೆ "6-0" ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ತಂಡವು ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಎಂದು ಕರೆದವು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಐಸಿಸಿ ರೌಫ್ ಅವರನ್ನು ಅವರ ವರ್ತನೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಅವರನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವರು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.