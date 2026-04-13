T20 World Cup 2026 ದಾಖಲೆ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ.. ಗೆದ್ದವರಿಗೆ, ಸೋತವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ!

Womens T20 World Cup 2026: 2026ರ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (ICC) ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ USD 8,764,615 ಅಂದರೆ 81 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2024ರ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಸಲ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಸೇರಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹತ್ತು ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳು ಸುಮಾರು 74 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದವು.
ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಟೂರ್ನಿಯಾಗಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ 2026ರ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12 ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಲಿವೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಭಾರತ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಐರ್ಲೆಂಡ್, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿವೆ.
2026ರ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯುಎಸ್ಡಿ 2,340,000 ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು 19.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಬರುವ ತಂಡಕ್ಕೆ 10.92 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳು ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ತಂಡಕ್ಕೆ 6.30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಣಾಹಣಿ ಮಾಡುವ ತಂಡಗಳಿಗೆ ತಲಾ 29.08 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಪ್ರತಿ ತಂಡಕ್ಕೂ ಸುಮಾರು 2.31 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
2026ರ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜೂನ್ 12 ರಿಂದ ಜುಲೈ 5ರ ವರೆಗೆ ಏಳು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಲಂಡನ್ನ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಗಳು ದಿ ಓವಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಗೆದ್ದಿರುವ ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ, ಈ ಬಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮೇಲೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣು ಇಟ್ಟಿದೆ.
2024ರ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವೂ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ದುಬೈನ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮಹಿಳಾ ಟೀಮ್ 159 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತುವಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿಫಲವಾಗಿ ಕೇವಲ 126 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಕಿವೀಸ್ ಪಡೆ 32 ರನ್ಗಳಿಂದ ಜಯದ ನಗೆ ಬೀರಿತ್ತು.
