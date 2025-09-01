Women's World Cup prize money: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಐಸಿಸಿ) ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2025ಕ್ಕಾಗಿ ದಾಖಲೆಯ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 2 ರವರೆಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಐಸಿಸಿ ಒಟ್ಟು ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತವನ್ನು 297% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದು ಈಗ 13.88 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ರೂ. 123 ಕೋಟಿ) ಆಗಿದೆ.
ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ರೂ. 89 ಕೋಟಿ), ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ ಅದಕ್ಕಿಂತ 3.88 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ರೂ. 35.5 ಕೋಟಿ) ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ವಿಜೇತರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ?
2025 ರ ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ, ವಿಜೇತ ತಂಡವು 4.48 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು (ಸುಮಾರು ರೂ. 40 ಕೋಟಿ) ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು 2022 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೊನೆಯ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ (ಒಟ್ಟು ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ 3.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್). ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 2.24 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು (ಸುಮಾರು ರೂ. 20 ಕೋಟಿ) ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ತಂಡಕ್ಕೆ 250,000 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗೆಲುವಿಗೆ 34,314 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು 30 ಲಕ್ಷ ರೂ.) ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಜಯ್ ಶಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
"ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಘೋಷಣೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ಸರಳವಾಗಿದೆ, ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಈ ಆಟವನ್ನು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅವರನ್ನು ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು''
ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ತಂಡಗಳು:
ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಭಾರತ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಈ ಎಂಟು ತಂಡಗಳ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳು ರೌಂಡ್-ರಾಬಿನ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತವೆ. ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್ ತಲುಪುತ್ತವೆ. ಗುವಾಹಟಿ, ಇಂದೋರ್, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ, ನವಿ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಕೊಲಂಬೊಗಳನ್ನು ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.