T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಭಾರೀ ದಂಡ.. ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದಾ..?

ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಅನ್ನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ನೋಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಘಟನೆಯಿಂದ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ದಂಡ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 10, 2026, 05:26 PM IST
  • ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡ
  • ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು
  • ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಭಾರೀ ದಂಡ.. ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದಾ..?
Pic credit: BCCI

ICC fines Indian pacer Arshdeep Singh: ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಯುವ ಪೇಸರ್‌ ಅರ್ಷ್‌ದೀಪ್‌ ಸಿಂಗ್‌ (Arshdeep Singh) ಗೆ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತದ ದಂಡವನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ (ICC) ವಿಧಿಸಿದೆ. ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಷ್‌ದೀಪ್‌ ಅವರು ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಕುರಿತು ಐಸಿಸಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. 

ಮಾರ್ಚ್‌ 8 ರಂದು ಭಾನುವಾರ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಷ್‌ದೀಪ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಬಾಲ್‌ ಅನ್ನು ಡೇರಿಯಲ್‌ ಮಿಚೆಲ್‌ ಮೇಲೆ ಎಸೆದಿದ್ದರು. 11ನೇ ಓವರ್‌ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅರ್ಷ್‌ದೀಪ್‌ ಬಾಲ್‌ ಅನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಎಸೆದಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೇರಿಯಲ್‌ ಮಿಚೆಲ್‌ ಕೋಪಗೊಂಡು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅರ್ಷ್‌ದೀಪ್‌ ಏನನ್ನು ಮಾತನಾಡದೇ ಮುಂದೆ ಹಾಗೇ ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಿಚೆಲ್‌ ಮೇಲೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದಿರುವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿದೆ. 

ಐಸಿಸಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ (Code Of Conduct) ಲೆವೆಲ್ 1 ಅನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬೌಲರ್ ಅರ್ಶ್‌ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್‌ಗೆ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕದ ಶೇಕಡಾ 15 ರಷ್ಟು ದಂಡವನ್ನು ಐಸಿಸಿ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಷ್‌ದೀಪ್ ಐಸಿಸಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 2.9 ಅನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಡುವಾಗ ಚೆಂಡು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ವಸ್ತುವನ್ನು ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಎಸೆದರೆ ಅಥವಾ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆ ಅಥವಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ್‌ ಎಸೆದರೆ ಅದು ಐಸಿಸಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್‌ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಕೇವಲ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಅಲ್ಲ.. ಹನುಮಾನ್ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಟೀಕೆ..!

ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಡೇರಿಯಲ್‌ ಮಿಚೆಲ್‌ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಲಿಲ್ಲ. ಬೌಲ್‌ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಎಸೆಯಲು ಹೋದಾಗ ಚೆಂಡು ಡೇರಿಯಲ್‌ ಮಿಚೆಲ್‌ ಅವರಿಗೆ ತಗುಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್‌ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಷ್‌ದೀಪ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 27 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ, T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ 150 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ..!
 

