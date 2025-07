ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈತನನ್ನು 3 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿ... ಐಸಿಸಿ ಹೀಗೆ ಖಡಕ್‌ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌ ನೀಡಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ?

Cricket: 2024 ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತು. ಕಳೆದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಸೂಪರ್ 8 ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ USA ತಂಡವು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು.

ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ತಂಡವು ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿನ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಈಗ ICC ಈ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, USA ತಂಡವನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ICC 3 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ.

ICC ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ ಸಮಿತಿಯು USA ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದವು. 1 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ICC USA ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಕೇಳಿತ್ತು. ಆ ಗಡುವು ಈಗ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅದರ ನಂತರವೂ ಆ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ICC ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು USA ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸುಧಾರಿಸಲು 3 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಡಳಿಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಂಪನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದಿದ್ದರೆ, USA ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಐಸಿಸಿಯ ನಿರ್ಧಾರವು ಮೇಜರ್ ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ 208 ರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.

ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2024 ರ ನಂತರ, ಐಸಿಸಿ ಯುಎಸ್ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದೆ. ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಸ್ತುತ ವೇಣು ಪಿಸಿಕೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಐಸಿಸಿ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ಒಪಿಸಿಯ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯುಎಸ್ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯು ಅಮಾನತುಗೊಳ್ಳಲು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಮುಂದಿನ 3 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಂಪನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯುಎಸ್ ತಂಡವು ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡಬೇಕಾದರೆ, ಮುಂದಿನ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

🇺🇸 USA Cricket have avoided immediate suspension — for now.

Despite reports suggesting an urgent suspension, the ICC has granted them an additional 3 months to sort out their long-standing governance issues.#USACricket #CricketEverywhere pic.twitter.com/ViWs6l9AZR

— Associate Chronicles (@FaysalS14986923) July 19, 2025