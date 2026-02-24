English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಔಟ್‌.. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ಆಡೋ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಯಾವುವು?

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಔಟ್‌.. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ಆಡೋ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಯಾವುವು?

ಐಸಿಸಿಯು 2026ರ ಮಹಿಳಾ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರಿಲೀಸ್‌ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸಲ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಸೇರಿವೆ.    

Feb 24, 2026
  • ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಅನ್ನು ಆರು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ
  • ಈ ಮೂರು ತಂಡಗಳು ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿವೆ
  • ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಇದುವರೆಗೆ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆಯಾ?

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಔಟ್‌.. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ಆಡೋ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಯಾವುವು?

Womens T20 World Cup 2026 releases full schedule: ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ (ICC) 2026ರ ಮಹಿಳಾ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಹತ್ವದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌, ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 12 ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಲಿವೆ. ಜೂನ್‌ 12 ರಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

2026ರ ಮಹಿಳಾ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯೂ ಜೂನ್‌ 12 ರಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಆಗಿ ಓಪನಿಂಗ್‌ ಪಡೆದು ಜುಲೈ 5ರ ವರೆಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಲ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು ಈ ಹಿಂದಿನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಂಡಗಳು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ.  

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಐರ್ಲೆಂಡ್‌, ಸ್ಕಾಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಹಾಗೂ ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ ತಂಡಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಲ ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೇರಡು ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಜೂನ್‌ 13 ರಂದು ಒಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಾಫರ್ಡ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ ಮತ್ತು ಸ್ಕಾಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ತಂಡಗಳು ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಲಿವೆ. ಇದು ಐಸಿಸಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿನ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಮೊದಲ ಸಲದ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಲಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 17 ಸಿಕ್ಸ್‌ ಬಾರಿಸಿದ ಕೆರಿಬಿಯನ್‌ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್ಟರ್‌.. ಇಡೀ T20 World Cup ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು..!

ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ ತಂಡ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಅನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಗೆಲುವು ಪಡೆದು ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಲ್ಡ್‌ಕಪ್‌ ಅನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆರು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಕಪ್‌ಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿವೆ. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾತ್ರ ಕಪ್‌ ಗೆದ್ದೇ ಇಲ್ಲ.  

ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್‌ ಮತ್ತು ತಂಡಗಳು   

ಗ್ರೂಪ್-‌ 1: ಭಾರತ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ 
ಗ್ರೂಪ್‌- 2: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌, ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಸ್ಕಾಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌, ಐರ್ಲೆಂಡ್‌

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup Semi Finals ಕಷ್ಟ..ಕಷ್ಟ.. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಮಿಸ್‌ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿದೇಶಿ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು..!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

