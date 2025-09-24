ಕ್ರೀಡಾಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌... ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಈ ತಂಡವನ್ನ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದ ಐಸಿಸಿ!! ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮಂಡಳಿ ತಾಳ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದು ಯಾರು?

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಐಸಿಸಿ) ಮಂಗಳವಾರ ಯುಎಸ್ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ವಿಷಯಗಳ ಕೂಲಂಕಷ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಐಸಿಸಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ರೀಡಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ... ಹೊಸ ತಂಡ ಖರೀದಿಸಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್: ಕನ್ನಡಿಗನ ಕೈಸೇರಿದ ಟೀಂ ಯಾವುದು?
ಮಾಧ್ಯಮ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಐಸಿಸಿ ಯುಎಸ್ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಐಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ತನ್ನ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ 2028 ರ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗೆ ಮರಳುವ ಮೊದಲು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಐಸಿಸಿ ಯುಎಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಭವ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ.
ಐಸಿಸಿ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ?
"ಐಸಿಸಿ ಮಂಡಳಿಯು ತನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು, ಐಸಿಸಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ತನ್ನ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಯುಎಸ್ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪದೇ ಪದೇ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
"ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಆಡಳಿತ ರಚನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿನ ವೈಫಲ್ಯ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ ಸಮಿತಿ (USOPC) ಯೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವತ್ತ ಪ್ರಗತಿಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮಗಳು ಸೇರಿವೆ, ಆದರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದ್ವಿ-ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ರೂ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ!! ಹಿಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಒಡೆಯ ಗೊತ್ತಾ?
ಯುಎಸ್ ತಂಡವು 2024 ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿತು. ಯುಎಸ್ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಮೆಗಾ ಐಸಿಸಿ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು, ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮುಖ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು. ಯುಎಸ್ ತಂಡವು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಹಲವಾರು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಂಬೈನ 33 ವರ್ಷದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಸೌರಭ್ ನೇತ್ರವಲ್ಕರ್ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು.