Suryakumar Yadav: 2025 ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯವು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೆಯೂ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ನಡೆದ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿತು. ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ, ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಈ ಗೆಲುವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ಬಲಿಪಶುಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಪಿಸಿಬಿ) ಐಸಿಸಿಗೆ ಔಪಚಾರಿಕ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಪಿಸಿಬಿ ದೂರಿನ ವಿಚಾರಣೆ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫರಿ ರಿಚಿ ರಿಚರ್ಡ್ಸನ್ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಿಸಿಸಿಐ ಸಿಒಒ ಹೇಮಾಂಗ್ ಅಮೀನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಮರ್ ಮಾಲಾಪುರ್ಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಸೈನಿಕರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಈ ಆಟಗಾರ ಒಬ್ಬನೇ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಲಿಗೆ ಆಪತ್ಭಾಂದವ! ಈತ ಔಟ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಉರುಳುತ್ತೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳು
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರಿನ ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ಐಸಿಸಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಐಸಿಸಿ ಲೆವೆಲ್-1 ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಗರಿಷ್ಠ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ 15% ಕಡಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫರಿ ರಿಚರ್ಡ್ಸನ್ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟರು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಏಕೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಐಸಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ನಡೆದ ಸೂಪರ್ 4 ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಸನ್ನೆಗಳಿಂದ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದರು. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಮೆಷಿನ್ ಗನ್ ನಂತೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದಂತೆ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸನ್ನೆಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ಫರ್ಹಾನ್ ತಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣವೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ಐಸಿಸಿ ಅದನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧಿಕೃತ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ಈಗಾಗಲೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. ಭಾರತ ಎರಡೂ ಬಾರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದೆ.
ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳು ಹೊಸ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ತಂದಿವೆ. ಈಗ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯವೂ ಫೈನಲ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ವಿವಾದಗಳ ನಡುವೆ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನತ್ತ ಹೇಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಎದುರಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಪಂದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.