INDW vs AUSW: ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು. ಇದು ಹಲವಾರು ಹಳೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮುರಿದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ಜೆಮಿಮಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಶತಕ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟವು ಭಾರತವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.
1. ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಚೇಸ್: ಭಾರತ ತಂಡವು 339 ರನ್ಗಳ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಲುಪುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಇದು ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಯಶಸ್ವಿ ಚೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು.ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು (331 ರನ್ಗಳು) ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವು ಅದೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು. ಈಗ, ಭಾರತವು ಅದೇ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
2. ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಾಕೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 300+ ಚೇಸ್: ಪುರುಷರ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರ ಯಾವುದೇ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂಡವೊಂದು 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
3. ಅತ್ಯಧಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಗಳಿಸಿದ 679 ರನ್ಗಳು (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 338 + ಭಾರತ 341) ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ.2017ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವೆ 678 ರನ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಯಾಗಿತ್ತು.
4. ಯುವ ಆಟಗಾರನಿಂದ ದಾಖಲೆಯ ಶತಕ: ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಫೋಬೆ ಲಿಚ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಆದರೆ, ಅವರ ಶತಕವು ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತವು 2017 ರಿಂದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ 15 ಪಂದ್ಯಗಳ ಗೆಲುವಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಭಾರತವು 2017 ರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತ್ತು.ಜೆಮಿಮಾ 82 ಮತ್ತು 106 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗ ನೀಡಿದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅವರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಪಂದ್ಯದ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು. ಪಂದ್ಯ ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ತಿರುಗಲು ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಮಹಿಳಾ 50 ಓವರ್ಗಳ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.
