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T20 World Cup 2026: ಕನ್ನಡತಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಕನಸು ಭಗ್ನ; ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಾಟೀಲ್‌ ಬದಲಿಗೆ RCB ಬೌಲರ್‌ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸೇರ್ಪಡೆ

Shreyanka Patil: ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಲೀಗ್‌ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಬಲಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ವೇಳೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಾಟೀಲ್‌ (Shreyanka Patil) ಬದಲಿಗೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ (RCB) ತಂಡದ ಯುವ ಲೆಗ್‌ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಪ್ರೇಮಾ ರಾವತ್‌ (Prema Rawat) ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಐಸಿಸಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 19, 2026, 05:44 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 05:44 PM IST
T20 World Cup 2026: ಕನ್ನಡತಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಕನಸು ಭಗ್ನ; ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಾಟೀಲ್‌ ಬದಲಿಗೆ RCB ಬೌಲರ್‌ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸೇರ್ಪಡೆ

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Prajwal B

Prajwal B

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