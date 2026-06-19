/T20 World Cup 2026: ಕನ್ನಡತಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಕನಸು ಭಗ್ನ; ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಾಟೀಲ್‌ ಬದಲಿಗೆ RCB ಬೌಲರ್‌ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸೇರ್ಪಡೆ

Shreyanka Patil: ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ (Indian Team) ಇದೀಗ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಆಟಗಾರ್ತಿ, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಜುರಿ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದೀಗ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ (T20 World Cup) ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಾಟೀಲ್ ಹೊರಗುಳುದಿದ್ದಾರೆ. ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಬಲಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಾಟೀಲ್ (Shreyanka Patil) ಬದಲಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ (RCB) ತಂಡದ ಯುವ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಪ್ರೇಮಾ ರಾವತ್ (Prema Rawat) ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಐಸಿಸಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಪ್ರೇಮಾ ರಾವತ್!
ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬದಲಿಯಾಗಿ 24 ವರ್ಷದ ಲೆಗ್-ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್ ಪ್ರೇಮಾ ರಾವತ್ ಅವರನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಮಾ ರಾವತ್ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲೂ (WPL) ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಎರಡು ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರೇಮಾ ರಾವತ್ ಅವರು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾವತ್ ಇದುವರೆಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೇಮ ರಾವತ್ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಬ್ಯೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರ ಎಂದು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಇದೀಗ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಾಟೀಲ್ ಜೊತೆಯೇ ಆಡಿದ್ದ ಪ್ರೇಮಾ ರಾವತ್ ಇದೀಗ ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರೇಮಾ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಐಸಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಳಿಕ ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಾಟೀಲ್ಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಾಟೀಲ್ಗೆ ಬಲಗಾಲಿನ ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದರು. ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 6ನೇ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿಯೇ ಹೋಯ್ತು. ಅವರನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಮೂಲಕ ಕರೆದೊಯ್ದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಇನ್ನು ವೈದ್ಯರ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಾಟೀಲ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಟೂರ್ನಿಯ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಸುದ್ದಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಸೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಾಟೀಲ್ ಕನಸು ಭಗ್ನವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಡುತ್ತಾರಾ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.