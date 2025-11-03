ಟ್ರೋಫಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ.. ಬಹುಮಾನದ ಹಣದಿಂದಲೂ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ! ಸಿಂಹಿಣಿಯರ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಉಡೀಸ್..‌

ICC Women's World Cup 2025: ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2025 ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು, ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ನೇತೃತ್ವದ 'ವುಮೆನ್ ಇನ್ ಬ್ಲೂ' ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವಿನ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿತು.
ಭಾರತ ತಂಡ ಗೆದ್ದ ಬಹುಮಾನದ ಹಣದ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಅದು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ.
|ವಿವರಗಳು
|ಒಟ್ಟು (USD)
|ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ (ಅಂದಾಜು)
|ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ
|ವಿಜೇತ ಬಹುಮಾನದ ಹಣ (ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್)
|$4.48 ಮಿಲಿಯನ್
|39.77 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಇದು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ
|ರನ್ನರ್-ಅಪ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ) $2.24 ಮಿಲಿಯನ್
|$2.24 ಮಿಲಿಯನ್
|19.88 ಕೋಟಿ ರೂ.
|-
|ಒಟ್ಟು ಬಹುಮಾನ
|$13.88 ಮಿಲಿಯನ್
|123 ಕೋಟಿ ರೂ.
|ಇದು 2022 ರ ಆವೃತ್ತಿಗಿಂತ 297% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
|ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಪು ಪಂದ್ಯ
|$34,314
|30.29 ಲಕ್ಷ ರೂ.
|–
|ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಶುಲ್ಕ
|$250,000
|2.20 ಕೋಟಿ ರೂ.
|-
ಐಸಿಸಿ ಘೋಷಿಸಿರುವ 39.77 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತವು 2023 ರ ಪುರುಷರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತರಿಗೆ ನೀಡುವ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತರುವಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿಯ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.
BCCI Secretary Devajit Saikia announces ₹51 Crore cash reward for the Indian Women's cricket team after it won the ICC Women's World Cup https://t.co/NkU9VOC3jB
— ANI (@ANI) November 2, 2025
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಸಿಐ 125 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಾಗ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವಜಿತ್ ಸೈಕಿಯಾ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 51 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.
ಐಸಿಸಿ ಬಹುಮಾನದ ಹಣ ($4.48 ಮಿಲಿಯನ್), ಗುಂಪು ಹಂತದ ಗೆಲುವುಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಭಾರತ ತಂಡವು ಈಗಾಗಲೇ 42.66 ಕೋಟಿ ರೂ. ($4.83 ಮಿಲಿಯನ್) ಗೆದ್ದಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 93 ಕೋಟಿ ರೂ. ತಲುಪುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನೂ ಗಳಿಸಿತು. ಈ ದಾಖಲೆಯ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವು ದೇಶದ ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಇದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
