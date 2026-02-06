English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯನ್ನ ಯಾರಾದರೂ‌ ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸಿ: ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ಆಗ್ರಹ! ಕಾರಣವೇನು?

ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯನ್ನ ಯಾರಾದರೂ‌ ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸಿ: ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ಆಗ್ರಹ! ಕಾರಣವೇನು?

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಹರಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಟೂರ್ನಿಯ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುವ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತೂಫಾನ್ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 6, 2026, 10:13 PM IST
  • ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ತೂಫಾನ್‌ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ
  • ಕೇವಲ 80 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 175 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಯುವ ಆಟಗಾರ
  • ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ಆಗ್ರಹ

Trending Photos

Baba Vanga Predictions: ತಲೆಕೆಳಗಾಯ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ! ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಚಿನ್ನವಲ್ಲ, ಈ ಲೋಹವೇ ಇನ್ಮುಂದೆ ಅಸಲಿ ರಾಜ..
camera icon8
Gold
Baba Vanga Predictions: ತಲೆಕೆಳಗಾಯ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ! ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಚಿನ್ನವಲ್ಲ, ಈ ಲೋಹವೇ ಇನ್ಮುಂದೆ ಅಸಲಿ ರಾಜ..
ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು 3 ಫವರ್‌ಫುಲ್‌ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶಿವನ ಆಶೀರ್ವಾದಿಂದ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌..
camera icon8
Mahashivratri 2026
ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು 3 ಫವರ್‌ಫುಲ್‌ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶಿವನ ಆಶೀರ್ವಾದಿಂದ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌..
Nivedita gowda: ನನಗೆ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್​ ತರಿಸೋನು ಬೇಕು ಕೊನೆಗೂ 2ನೇ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಮಾತು!​
camera icon7
niveditha gowda
Nivedita gowda: ನನಗೆ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್​ ತರಿಸೋನು ಬೇಕು ಕೊನೆಗೂ 2ನೇ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಮಾತು!​
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ-ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗ: ಮಾರ್ಚ್‌ನಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಧಿ ಪ್ರಾರಂಭ
camera icon5
Shani-Shukra Yuti
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ-ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗ: ಮಾರ್ಚ್‌ನಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಧಿ ಪ್ರಾರಂಭ
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯನ್ನ ಯಾರಾದರೂ‌ ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸಿ: ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ಆಗ್ರಹ! ಕಾರಣವೇನು?

Vaibhav Sooryavanshi: ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 80 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 175 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಹೊಸದೊಂದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 55 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಅವರು ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು, ಟೂರ್ನಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ರನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಅವರ ಅಬ್ಬರದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡರ್-19 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೀಯ ಪುಟವೆನಿಸಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತೂಫಾನ್ ಶತಕ ಸಾಧನೆ

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಹರಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಟೂರ್ನಿಯ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುವ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತೂಫಾನ್ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಕೇವಲ 80 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 175 ರನ್‌ಗಳ ಅಬ್ಬರದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು 15 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 15 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿದರು. ಬರೋಬ್ಬರಿ 218.75 ರ ಸ್ಟೈಕ್ ರೇಟ್​ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ ವೈಭವ್ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಒಂದಿನ ಮೊದಲೇ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಹೊಡೆತ.. ಯಂಗ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು, ಅನುಭವಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್‌?

ಹೊಡಿಬಡಿ ಆಟದಿಂದ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳು

ಹೊಡಿಬಡಿ ಆಟದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ವೈಭವ್ 32 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ 55 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ವೈಭವ್ ಕೇವಲ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಬೌಂಡರಿಗಳಿಂದಲೇ 80 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವೈಭವ್ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಈ ಶತಕದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ ವೈಭವ್ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ 7 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿದ ವೈಭವ್ 62.71 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 439 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಶತಕ ಮತ್ತು 3 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ 7 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ 41 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 30 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ.

ಅಂಡರ್ -19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ವೈಭವ್ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರನೆಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಒಂದೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಬಾರಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯೂ ವೈಭವ್ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಅಂಡರ್-19 ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 100 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 175ರ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಳ ಸುವರ್ಣ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು: ಇತಿಹಾಸ ಮರುಕಳಿಸಿದ ಕ್ಷಣ!

ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹ!

ಹರಾರೆಯಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹೈರಾಣಾಗಿದೆ. ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮೂಲಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಬೆವರಿಳಿಸಿದ ವೈಭವ್‌ ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ವೈಭವ್‌ ಸ್ಫೋಟಕ ಆಟವನ್ನ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಬೆರಗುಗಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತನ್ನ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ʼವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಯಾರಾದರೂ ಬಂಧಿಸಿʼ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದೆ. ʼSomeone arrest Vaibhav Sooryavanshi right now. This violence on the field against the English bowlers is X-rated!ʼ ಎಂದು ತನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Vaibhav SuryavanshiIceland CricketU19 WORLD CUPFastest Century CricketU19 Cricket Records

Trending News