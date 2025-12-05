Joe Root: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಜೋ ರೂಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶತಕ ಬಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಗಬ್ಬಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಿಂಕ್ ಬಾಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ 13 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆಗೆ ಅಂತ್ಯ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮೊದಲ ದಿನದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 9 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 325 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು.
ಆಶಸ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹೇಡನ್ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. “ರೂಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಎಂಸಿಜಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಓಡುತ್ತೇನೆ!” ಎಂದು ಹೇಡನ್ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
ರೂಟ್ ಶತಕ ಪೂರೈಸಿದ ಕ್ಷಣ ಕಾಮೆಂಟರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಹೇಡನ್ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದರು. ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಅವರು ರೂಟ್ ಜೊತೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ, “ಈ ಶತಕಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನಷ್ಟಾಗಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕಾದಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಕೊನೆಗೂ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ” ಎಂದರು.
ಹೇಡನ್ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, “ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಓಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹಾಸ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಮಾತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಗೆಪಾಟಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಈ ಶತಕ ರೂಟ್ ಅವರ ಟೆಸ್ಟ್ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ 40ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕ, ಜೊತೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಶತಕ. 30 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು 16ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊನೆಗೂ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿತು.
ರೂಟ್ ನೀಡಿದ ಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮೊದಲ ದಿನದ ಆಟವನ್ನು ಸಮಾಧಾನಕರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿತು. 325 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಆಟದಲ್ಲಿ ಬಲ ನೀಡುವಂತಿದೆ. ರೂಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇದೀಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
