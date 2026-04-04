English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
IPLನಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರ ಭಯ ಶುರು.. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ LSG ಮಾಲೀಕನ ರಂಪಾಟ

LSG Owner rampage: ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೇಜ್‌ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಐಪಿಎಲ್‌ ತಂಡಗಳ ಮಾಲೀಕರರ ಬಗೆಗಿನ ಚರ್ಚೆಯೂ ಜೋರಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ, ಆಸ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ, ಲಕ್ನೋ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕ ಡಾ ಸಂಜೀವ್‌ ಗೋಯೆಂಕಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ರಂಪಾಟ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - MALLIKARJUN PATIL | Edited by - Yashaswini V | Last Updated : Apr 4, 2026, 05:22 AM IST
  • ಅಂದು ಕೆ.ಎಲ್.‌ ರಾಹುಲ್...‌ ಇಂದು ರಿಷಬ್ ಪಂತ್‌
  • ಪಂತ್‌ಗೆ ನೋವಾಗುವಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಲ್‌ಎಸ್‌ಜಿ ಮಾಲೀಕ
  • ನಾನು ಐಪಿಎಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದ ಐಪಿಎಲ್‌ ಸ್ಥಾಪಕ

Trending Photos

IPL 2026 Latest News: ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಲಕ್ನೋ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕ ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ತಾರೆ. IPL ಶುರುವಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಾಲಿಕತ್ವ ಅಂತ ದರ್ಬಾರ್‌ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಾದಗಳು ಇವೆ. ತಮ್ಮ ತಂಡ ಏನಾದ್ರೂ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಸೋಲು ಕಂಡಿತು ಅಂದ್ರೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವ ಇವರು ತಂಡದ ನಾಯಕನ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್‌ ಅವರಿಗೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕ ಭಾರೀ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದರು. ಅದರಿಂದ ಪಾಠ ಕಲೆತುಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಾ ಅಂದಾಗಲೇ ಈಗ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್‌ಗೂ ಅದೇ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ

Add Zee News as a Preferred Source

ಅಂದು ರಾಹುಲ್ ಇಂದು ಪಂತ್, ಬದಲಾಗದ ಗೋಯೆಂಕ!
ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಸೋಲು ಕಂಡಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಮಾಲೀಕ ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಮೊದಲು ತಂಡದ ಕೋಚ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.. ತಂಡದ ಸೋಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿಯೇ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅವರು ಸೋಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂತ್‌ಗೆ ನೋವಾಗುವಂತೆಯೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು.. ಒಂದು ತಂಡದ ಗೆಲುವು ಸೋಲು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದ್ರೆ ಸೋತರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅನ್ನೋದು ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

ನಾನು IPL ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದಿದ್ರೆ ಗೋಯೆಂಕಾ ಬ್ಯಾನ್‌ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ:
ಐಪಿಎಲ್‌ ಸ್ಥಾಪಕ ಲಲಿತ್‌ ಮೋದಿ ಕೂಡ ಇದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಂದಂತೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್‌ ಜೈಂಟ್ಸ್‌ ಮಾಲೀಕ ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ‌ ಅವರನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಲೀಗ್‌ಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಐಪಿಎಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಕೇವಲ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೀಯಾಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ರೀಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅಂದ್ರೆ ಜಂಟಲ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ ಗೇಮ್‌ ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕಿತ್ತಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದ್ರೆ IPL ಅನ್ನೋ ಮಹಾಸಾಗರ ಮಾಲೀಕರ ದರ್ಪಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಆದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಂತ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರು ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ತಂಡದ ಆಟ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ಆಡಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಲಕ್ನೋ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕ ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕ ಅವರ ಈ ವರ್ತನೆ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ತರಿಸಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.

About the Author
LSG Owner BanIPLLSGIndian Premier LeagueLucknow uper Giants

Trending News