IPLನಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರ ಭಯ ಶುರು.. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ LSG ಮಾಲೀಕನ ರಂಪಾಟ

IPL 2026 Latest News: ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಲಕ್ನೋ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕ ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ತಾರೆ. IPL ಶುರುವಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಾಲಿಕತ್ವ ಅಂತ ದರ್ಬಾರ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಾದಗಳು ಇವೆ. ತಮ್ಮ ತಂಡ ಏನಾದ್ರೂ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೋಲು ಕಂಡಿತು ಅಂದ್ರೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವ ಇವರು ತಂಡದ ನಾಯಕನ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರಿಗೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕ ಭಾರೀ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದರು. ಅದರಿಂದ ಪಾಠ ಕಲೆತುಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಾ ಅಂದಾಗಲೇ ಈಗ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ಗೂ ಅದೇ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ
ಅಂದು ರಾಹುಲ್ ಇಂದು ಪಂತ್, ಬದಲಾಗದ ಗೋಯೆಂಕ!
ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಸೋಲು ಕಂಡಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಮಾಲೀಕ ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಮೊದಲು ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.. ತಂಡದ ಸೋಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿಯೇ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅವರು ಸೋಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂತ್ಗೆ ನೋವಾಗುವಂತೆಯೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು.. ಒಂದು ತಂಡದ ಗೆಲುವು ಸೋಲು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದ್ರೆ ಸೋತರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅನ್ನೋದು ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ನಾನು IPL ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದಿದ್ರೆ ಗೋಯೆಂಕಾ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ:
ಐಪಿಎಲ್ ಸ್ಥಾಪಕ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಕೂಡ ಇದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಂದಂತೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಮಾಲೀಕ ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಲೀಗ್ಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಐಪಿಎಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಕೇವಲ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೀಯಾಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರೀಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಗೇಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕಿತ್ತಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದ್ರೆ IPL ಅನ್ನೋ ಮಹಾಸಾಗರ ಮಾಲೀಕರ ದರ್ಪಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಆದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಂತ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರು ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ತಂಡದ ಆಟ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ಆಡಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಲಕ್ನೋ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕ ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕ ಅವರ ಈ ವರ್ತನೆ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ತರಿಸಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.