RCB vs GT Final: ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ನಡುವೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL)ನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿಯೂ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶತಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಅಭ್ಯಾಸದ ವೇಳೆ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್- 11ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಆಡಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರೊಬ್ಬರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ, ಮಾಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕ್ರಿಸ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ (Krishnamachari Srikkanth) ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್ ಅವರನ್ನು ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್- 11ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಕ್ರಿಸ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್- 11ನಲ್ಲಿ ರೊಮಾರಿಯೋ ಶೆಫರ್ಡ್ ಇರಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ನೇರವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರೊಮಾರಿಯೋ ಶೆಫರ್ಡ್ ಅವರು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಎಲ್ಲ ಆಸೆಗಳು ಕಮರಿ ಹೋಗಲಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಿಸದಂತೆ ನೇರವಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ರೊಮಾರಿಯೋ ಶೆಫರ್ಡ್ ಅವರು ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 12 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಕಾನಮಿ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ಆಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಬಿಗ್ ಓಪನರ್ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಸುದ್ದಿ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅವರು ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದವರು ಈಗ ಬದಲಾಗಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್ ಕೇವಲ 3 ಓವರ್ ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಆರ್ಸಿಬಿ ಸೋಲಬಹುದು. ಮೂರು ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಟ್ರೋಫಿಯ ಕನಸು ಎಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶೆಫರ್ಡ್ ಬೌಲ್ ಮಾಡಲೇಬಾರದು, ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್- 11 ರಲ್ಲಿ ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್ ಇರಲೇಬಾರದು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಟನರ್ಶಿಪ್ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾರ್ಟನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಬೇಗ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ಗೆ ಕೊಂಚ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗಬಹುದು. ಈ ಇಬ್ಬರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದರೆ, ಅವರು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ-ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಪಾರ್ಟನರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳು ಬಾರದಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೇವಲ 40 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಜೋಡಿಯೇ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬೇಗನೆ ಔಟ್ ಆದರೆ, ಪಾರ್ಟನರ್ಶಿಪ್ ಮುರಿದರೆ ಗುಜರಾತ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಗುಜರಾತ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.