RCB vs GT IPL Final: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ನಡುವೆ ನಾಳೆ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೀಮ್ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯುತ್ತದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಒಲಿಯಲಿದೆ. ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಎಂದರೆ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ನ ಈ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗುಜರಾತ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲ ಯಾರು?.
ಗುಜರಾತ್ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ನಡುವೆ ಫೈನಲ್ ಫೈಟ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರ ರೆಡ್ ಆರ್ಮಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಎದುರಾಳಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಪಡೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರು ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿ ತಮ್ ಖದರ್ ಏನೆಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುಜರಾತ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಓಪನರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲವೇ ತಂಡದ ಶಕ್ತಿಯೇಯಾಗಿದೆ.
ಗುಜರಾತ್ ತಂಡದ ಓಪನರ್ಗಳಾದ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಈ ಇಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ ಪಾರ್ಟನರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ 100 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. 100 ರನ್ಗಳು ಎಂದರೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ರನ್ ಈ ಇಬ್ಬರೇ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಇವರ ನಂತರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬರುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹೊಡಿಬಡಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲ ಅಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರನ್ಗಳ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬೌಲರ್ಸ್ ಮೊದಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬೇಗನೇ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಆರ್ಸಿಬಿಯದ್ದೇ.
ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಇಬ್ಬರೂ ಐಪಿಎಲ್ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ 16 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು 47.33 ಸರಾಸರಿ ಹಾಗೂ 159.55 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 73 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 30 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿ 710 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಗಿಲ್ ನಂತರದ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಗುಜರಾತ್ ಟೀಮ್ ನಂತರದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹಾಗೂ ಓಪನರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಕೂಡ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ 15 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, 48.13 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 163.72 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 72 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 33 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಮೇತ 722 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಕೇವಲ 52 ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅವರು 600 ರನ್ಗಳಿಂದ 6ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.