IPL 2026: ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಆರ್ಹೆಚ್ ನಡುವೆ ಇಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಲೀಗ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಗೆದ್ದರೆ, ಆರ್ಸಿಬಿ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಿದೆ. ಅವುಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲಾ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವ ಕುತೂಹಲ ನಿಮಗಿದ್ರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸುದ್ದಿ ಓದಿ.
RCB Records: ಒಂದೆಡೆ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡ ಆರ್ಸಿಬಿ, ಮತ್ತೊಂದು ತವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್. ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋದು ಖಚಿತವಾದ ನಂತರ, ಇದೀಗ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ರಾಜೀವ್ಗಾಂಧಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಇಂದು (ಮೇ 22) ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಆರ್ಹೆಚ್ (RCB vs SRH) ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ 67ನೇ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇಂದು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (Royal Challengers Bengaluru) ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (Sunrisers Hyderabad) ತಂಡಗಳು ಸೆಣಸಾಟ ನಡೆಸಲಿವೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗೋದು ಖಚಿತವಾದ ನಂತರ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಮಾನ್ಯದಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಟಾಪ್ 2 ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೂ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಗೆದ್ದರೆ, ದಾಖಲೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ.
ಹೌದು, ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇಂದು ಆಡಲಿದ್ದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಯಭೇರಿ ಸಾಧಿಸಿದರೆ, ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಲಿದೆ. ಆ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಐಪಿಎಲ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ 10 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ತಂಡ
ಆರ್ಸಿಬಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕಪ್ ಗೆದ್ದಿದೆಯಾದರೂ, ಈ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ಸಿಬಿ ಇದುವರೆಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ 9 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದು, ಇಂದೂ ಕೂಡಾ ಗೆದ್ದರೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ 10 ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ 14 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, 9 ಗೆಲುವು ಕಂಡಿದೆ.
2011 ರ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ:
ಈಗಾಗಲೇ 18 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ರೆ ರನ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದರೆ, 2011ರ ಬಳಿಕ ಐಪಿಎಲ್ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ 20 ಅಂಕ ಗಳಿಸಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಲಿದೆ.
20 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆ!
2011 ಮತ್ತು 2025ರ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಲಾ 19 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೂ ಮೊದಲೇ ಆರ್ಸಿಬಿ 18 ಅಂಕಗಳನ್ನೂ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದರೆ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿ 20 ಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ 20 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅಂಕವನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ಗಳಿಸಲಿದೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇಂದಿನ ಗೆಲುವುದು ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವನ್ನು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್-1ಗೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಎಸ್ಆರ್ಹೆಚ್ ತಂಡ ತನ್ನ ಹೋಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದು, ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.