ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ನ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಹಾದಿಯನ್ನು ನುಚ್ಚುನೂರು ಮಾಡಿರುವ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ. ಸತತ ಆರು ಪಂದ್ಯ ಸೋತ ಕಿಂಗ್ಸ್.
punjab kings playoff scenario: 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಸತತ ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೋಲು ಕಾಣದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸತತ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಬೌಲರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಕೂಡ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಅಂತಿಮ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದ ಪಂಜಾಬ್ ಈಗ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವುದು ಸಹ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಸತತ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತಿದ್ದರೂ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 13 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ಪಂಜಾಬ್, ಒಟ್ಟು 13 ಅಂಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ +0.227 ನಿವ್ವಳ ರನ್ ದರದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಸತತ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತರೂ ಪಂಜಾಬ್ನ ನಿವ್ವಳ ರನ್ ದರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಅದು ಲಕ್ನೋದ ತವರು ಮೈದಾನವಾದ ಇಕಾನಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಲಕ್ನೋ ವಿರುದ್ಧದ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ 15 ಅಂಕಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ 16 ಅಂಕಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮಾತ್ರ 16 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡವು ತಮ್ಮ ಉಳಿದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೂ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಸಮನಾದ 15 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೂ ಅವರ ರನ್ರೇಟ್ ದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಪಂಜಾಬ್ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತು 13 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಳಿದರೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅಂದರೆ ಲಕ್ನೋ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಎರಡೂ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದು ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲಬೇಕು. ಆಗ ನಿವ್ವಳ ರನ್ ರೇಟ್ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರಬೇಕು.
ಇದೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಇತರ ತಂಡಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಐಪಿಎಲ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಈ ವರ್ಷ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸತತ ಆರು ಸೋಲುಗಳು ತಂಡದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿವೆ.