ವಿಜೇತ ತಂಡ ಟ್ರೋಫಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ಯಾರ ಬಳಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ನಿಯಮ ?

ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದರೆ ತಂಡವು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ಆಗ ಆ ಟ್ರೋಫಿ ಯಾರ ಬಳಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 29, 2025, 02:16 PM IST
  • ಒಂಭತ್ತನೇ ಬಾರಿಗೆ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ ಭಾರತ
  • ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ನಕಾರ
  • ಯಾರ ಬಳಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ ಟ್ರೋಫಿ

ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ನಂತರ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂಭತ್ತನೇ ಬಾರಿಗೆ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಗೆದ್ದಿತು. ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ನಂತರವೂ, ಭಾರತೀಯ ನಾಯಕ ಎಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಅವರಿಂದ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಕೆಲ ಕಾಲ ಗೊಂದಲದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ನಖ್ವಿ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದರೆ ತಂಡವು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ಆಗ ಆ ಟ್ರೋಫಿ ಯಾರ ಬಳಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು. 

ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡವೇ ಟ್ರೋಫಿಯ ನಿಜವಾದ ಹಕ್ಕುದಾರ. ಹೀಗಾಗಿ, ಟ್ರೋಫಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅವರದ್ದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಆ ತಂಡವು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಹೋದರೂ ಟ್ರೋಫಿ ಮಾತ್ರ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಪಾಲಿಗೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ರನ್ನರ್-ಅಪ್‌ಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡುವುದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಆಯೋಜಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಂತರ, ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದಾಗ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಐಸಿಸಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸುವ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ  ಐಸಿಸಿಯ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇದನ್ನು ಗೇಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನ  ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ, ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಆಯೋಜಕರು ಈ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಐಸಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಸಿಸಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಘಟನೆಯನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಐಸಿಸಿ ತನ್ನ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು.

ನಾಯಕನು ಇಡೀ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಬಿಸಿಸಿಐ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಐಸಿಸಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಐಸಿಸಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ನಾಯಕ ಐಸಿಸಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಯಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

