ಸಚಿನ್ ದಾಖಲೆ ಬೇಕಾದರೆ ಮುರಿಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಈ ಆಟಗಾರನದು ಸರ್ವಕಾಲಕ್ಕೂ ಮುರಿಯಲಾಗದ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ...! 

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಅಳಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬೌಲರ್ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಮುರಳೀಧರನ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ಯಾವ ದಾಖಲೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Jan 22, 2026, 12:19 PM IST
  • ಮುರಳೀಧರನ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಸುಗಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ
  • 2004 ರಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿತು
  • ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದರು

ಸಚಿನ್ ದಾಖಲೆ ಬೇಕಾದರೆ ಮುರಿಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಈ ಆಟಗಾರನದು ಸರ್ವಕಾಲಕ್ಕೂ ಮುರಿಯಲಾಗದ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ...! 

ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಯಶಃ ಹೌದು, ಪಾಯಶಃ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವೂ ಇದೆ.

ಹೌದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಅಳಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬೌಲರ್ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಮುರಳೀಧರನ್ ಅವರ 1347 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಶಿಖರವನ್ನು ತಲುಪುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಸರ್ವಕಾಲಕ್ಕೂ ಅಭಾದಿತ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ.ಮುತ್ತಯ್ಯ ಮುರಳೀಧರನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 133 ಟೆಸ್ಟ್, 350 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು 12 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ.ಇದರಲ್ಲಿ ಮುರಳೀಧರನ್

-ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್: 800 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು (ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ)
-ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್: 534 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು (ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ)
-ಟಿ20ಗಳು: 13 ವಿಕೆಟ್ ಗಳು

ಈ ಮೂರು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮುರಳಿಧರನ್ 1347 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಶೇನ್ ವಾರ್ನ್ (1001 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು) ಗಿಂತ ಅವರು ಬಹಳ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ.Image

ಇದು ಸಚಿನ್ ದಾಖಲೆಗಿಂತ ಕಠಿಣವೇ?

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ 100 ಶತಕಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಮುರಳೀಧರನ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸುವುದು ಬಹುತೇಕ ಅಸಾಧ್ಯ. ಆಟಗಾರರು ಇಂದು ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ದಾಖಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬರಲು, ಬೌಲರ್ ಕನಿಷ್ಠ 15-20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮುರಳೀಧರನ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಸುಗಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಚಕ್ಕಿಂಗ್ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ.1996 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಮೊದಲು, 2004 ರಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿತು.ಬಯೋಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಂತರ, ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಶೈಲಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ನೀಡಲಾಯಿತು.ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದರು.

2011 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ಮುರಳೀಧರನ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತರೂ, ಮುರಳೀಧರನ್ ಒಬ್ಬ ದಂತಕಥೆಯಾಗಿ ಮೈದಾನ ತೊರೆದರು. 800 ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಈಗ ತಲುಪುವುದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೀಳಿಗೆಯ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಕನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
 

Muttiah Muralitharanಮುತ್ತಯ್ಯ ಮುರಳೀಧರನ್ಸಚಿನ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್ಶ್ರೀಲಂಕಾವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ

