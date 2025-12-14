English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಭಾರತ vs ಪಾಕ್‌ ನಡುವೆ ಮುಂದುವರೆದ ನೋ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಶೇಕ್‌.. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಓಪನರ್ಸ್‌ ಅಂದ್ರೆ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಭಯ..!

ಅಂಡರ್‌- 19 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಟಾಸ್‌ ಆಗಿದ್ದು ಭಾರತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 14, 2025, 11:42 AM IST
  • ದುಬೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ U19 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌
  • ಮಳೆ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಅನ್ನು ತಡವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು
  • ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್‌ ನಡುವೆ ಪಹಲ್ಗಾಮ್‌ ಬಿಸಿ ಇನ್ನು ಇದೆ

ಭಾರತ vs ಪಾಕ್‌ ನಡುವೆ ಮುಂದುವರೆದ ನೋ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಶೇಕ್‌.. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಓಪನರ್ಸ್‌ ಅಂದ್ರೆ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಭಯ..!

ಎಸಿಸಿ ಅಂಡರ್‌- 19 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ ಐದನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಯುವ ನಾಯಕ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆಯುಷ್‌ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಎಂದರೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್‌ ಬಿಸಿ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್‌ ನಡುವೆ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. 

ದುಬೈನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂಡರ್‌- 19 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನ 5ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಫರ್ಹಾನ್ ಯೂಸಫ್ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದ್ರೆ ಈ ವೇಳೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಯಂಗ್‌ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆಯುಷ್‌ ಮ್ಹಾತ್ರೆ, ಯೂಸಫ್ ಜೊತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಶೇಕ್‌ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಯಾದವ್‌ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಯುಷ್‌ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

ಮಳೆಯಿಂದ ಟಾಸ್‌ ಕೆಲವು ಸಮಯ ತಡವಾಯಿತು. ಸದ್ಯ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಯುವ ಭಾರತ ಪರ ಓಪನರ್‌ ಆಗಿ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹಾಗೂ ನಾಯಕ ಆಯುಷ್‌ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಮ್ಮ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಹೊಸ ಕಳೆ.. ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿರೋ RCB ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರವೂ ಓಪನರ್‌ ಸಮೀರ್‌ ಮಿನ್ಹಾಸ್‌ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಲೇಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಮೀರ್‌ ಮಿನ್ಹಾಸ್‌ 177 ರನ್‌ ಸಿಡಿಸಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 171 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹಾಗೂ ಪಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮೀರ್‌ ಮಿನ್ಹಾಸ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಎರಡು ಕಡೆಯ ಬೌಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಯ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.      

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಂಡರ್‌- 19 ಟೀಮ್‌

ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ (ನಾಯಕ), ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಆರನ್ ಜಾರ್ಜ್, ವಿಹಾನ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ವೇದಾಂತ್ ತ್ರಿವೇದಿ, ಅಭಿಜ್ಞಾನ್ ಕುಂದು (ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್), ಕಾನಿಷ್ಕ್ ಚೌಹಾಣ್, ಖಿಲನ್ ಪಟೇಲ್, ದೀಪೇಶ್ ದೇವೇಂದ್ರನ್, ಕಿಶನ್ ಸಿಂಗ್, ಹೆನಿಲ್ ಪಟೇಲ್.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿದ್ದ ಮುಖ್ಯ ಆಯೋಜಕ ದತ್ ಅರೆಸ್ಟ್‌.. ಇದಕ್ಕೆ ಅಸಲಿ ಕಾರಣವೇನು..?
 

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

