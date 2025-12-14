ಎಸಿಸಿ ಅಂಡರ್- 19 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಐದನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಯುವ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಎಂದರೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಬಿಸಿ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ದುಬೈನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂಡರ್- 19 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನ 5ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಫರ್ಹಾನ್ ಯೂಸಫ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದ್ರೆ ಈ ವೇಳೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಯಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ, ಯೂಸಫ್ ಜೊತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಶೇಕ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಮಳೆಯಿಂದ ಟಾಸ್ ಕೆಲವು ಸಮಯ ತಡವಾಯಿತು. ಸದ್ಯ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಯುವ ಭಾರತ ಪರ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹಾಗೂ ನಾಯಕ ಆಯುಷ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಮ್ಮ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರವೂ ಓಪನರ್ ಸಮೀರ್ ಮಿನ್ಹಾಸ್ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಲೇಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಮೀರ್ ಮಿನ್ಹಾಸ್ 177 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 171 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹಾಗೂ ಪಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಮೀರ್ ಮಿನ್ಹಾಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಎರಡು ಕಡೆಯ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಯ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಂಡರ್- 19 ಟೀಮ್
ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ (ನಾಯಕ), ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಆರನ್ ಜಾರ್ಜ್, ವಿಹಾನ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ವೇದಾಂತ್ ತ್ರಿವೇದಿ, ಅಭಿಜ್ಞಾನ್ ಕುಂದು (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಕಾನಿಷ್ಕ್ ಚೌಹಾಣ್, ಖಿಲನ್ ಪಟೇಲ್, ದೀಪೇಶ್ ದೇವೇಂದ್ರನ್, ಕಿಶನ್ ಸಿಂಗ್, ಹೆನಿಲ್ ಪಟೇಲ್.
