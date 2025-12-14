English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
"ಆಯುಷ್‌ ಮ್ಹಾತ್ರೆ"ಗೆ ಪಟ ಪಟ ಉದುರಿದ ಪಾಕ್‌ ಪಡೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಯ.. ದೊಡ್ಡವರು, ಸಣ್ಣವರು ಗೆಲ್ಲಲೇ ಇಲ್ಲ!

ಈ ಹಿಂದೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಪಡೆ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈಗ ಯಂಗ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧವೂ ಸೋತು ಹೋಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ರನ್‌ಗಳನ್ನೇ ಚೇಸ್‌ ಮಾಡಲಾಗದೇ ಪಾಕ್‌ ಸೋಲುಂಡಿದೆ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 14, 2025, 07:03 PM IST
"ಆಯುಷ್‌ ಮ್ಹಾತ್ರೆ"ಗೆ ಪಟ ಪಟ ಉದುರಿದ ಪಾಕ್‌ ಪಡೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಯ.. ದೊಡ್ಡವರು, ಸಣ್ಣವರು ಗೆಲ್ಲಲೇ ಇಲ್ಲ!
ಕೃಪೆ; CRICKETNMORE

ಎಸಿಸಿ ಅಂಡರ್‌- 19 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ ಐದನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಯುವ ಪಡೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಯುಷ್‌ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಹತ್ತಲ್ಲ, ಐವತ್ತಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ 90 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ವಿಜಯ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದೆ. 

ದುಬೈನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂಡರ್‌- 19 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನ 5ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಫರ್ಹಾನ್ ಯೂಸಫ್ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಭಾರತದ ಯುವ ಪಡೆ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿತು. ಓಪನರ್‌ಗಳಾಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಯಂಗ್‌ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆಯುಷ್‌ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಹಾಗೂ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವಿಫಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಕೇವಲ 5 ರನ್‌ಗೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. 

ಬಳಿಕ ಬಂದ ಆರನ್‌ ಜಾರ್ಜ್‌, ಆಯುಷ್‌ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ತಂಡಕ್ಕೆ 78 ರನ್‌ಗಳು ಒಲಿದು ಬಂದವು. ಆಯುಷ್‌ 38, ಆರನ್‌ ಜಾರ್ಜ್‌ 85 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದರು. ಅಭಿಗ್ಯಾನ್‌ ಕುಂದು 22, ಕನಿಷ್ಕಾ ಚೌಹಾಣ್‌ 46 ರನ್‌ಗಳು ಬಿಟ್ಟರೇ ಉಳಿದ ಆಟಗಾರರು ಯಾರು ಕೂಡ 22 ರನ್‌ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಯಂಗ್‌ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ 241 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ನೀಡಿತ್ತು. 

ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕೇವಲ ಒಂದು ರನ್‌ ಇರುವಾಗಲೇ ಸಮೀರ್‌ ಮಿನ್ಹಾಸ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 177 ರನ್‌ ಸಿಡಿಸಿದ್ದ ಸಮೀರ್‌ ಮಿನ್ಹಾಸ್‌ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಕೇವಲ 9 ರನ್‌ಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ನಡೆದರು. ನಾಯಕ ಫರ್ಹಾನ್‌ ಯೂಸಫ್‌ 23, ಹುಜೈಫಾ ಅಹ್ಸಾನ್ 70 ರನ್‌ಗಳು ಗಳಿಸಿದರು. ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳು ಯಾರು ಕೂಡ 16 ರನ್‌ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಪಾಕ್‌ ಕೇವಲ 150    ರನ್‌ಗೆ ಆಲೌಟ್‌ ಆಯಿತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ಸ್‌.. 2025ರಲ್ಲಿ RCB ಪರ ಆಡಿದ್ದ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೂ ಸ್ಥಾನ!

ಇದರಿಂದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ 90 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಅಮೋಘವಾದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಭಾರತದ ಪರ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಕಿಶನ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದರು, ದೀಪೇಶ್‌ ದೇವೇಂದ್ರನ್‌, ಕನಿಷ್ಕಾ ಚೌಹಾಣ್‌ ತಲಾ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದರು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತ vs ಪಾಕ್‌ ನಡುವೆ ಮುಂದುವರೆದ ನೋ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಶೇಕ್‌.. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಓಪನರ್ಸ್‌ ಅಂದ್ರೆ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಭಯ..!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

