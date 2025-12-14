"ಆಯುಷ್‌ ಮ್ಹಾತ್ರೆ"ಗೆ ಪಟ ಪಟ ಉದುರಿದ ಪಾಕ್‌ ಪಡೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಯ.. ದೊಡ್ಡವರು, ಸಣ್ಣವರು ಗೆಲ್ಲಲೇ ಇಲ್ಲ!

ಎಸಿಸಿ ಅಂಡರ್- 19 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಐದನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಯುವ ಪಡೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಹತ್ತಲ್ಲ, ಐವತ್ತಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ 90 ರನ್ಗಳಿಂದ ವಿಜಯ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದೆ.
ದುಬೈನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂಡರ್- 19 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನ 5ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಫರ್ಹಾನ್ ಯೂಸಫ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಭಾರತದ ಯುವ ಪಡೆ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿತು. ಓಪನರ್ಗಳಾಗಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಯಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಹಾಗೂ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವಿಫಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಕೇವಲ 5 ರನ್ಗೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು.
ಬಳಿಕ ಬಂದ ಆರನ್ ಜಾರ್ಜ್, ಆಯುಷ್ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ತಂಡಕ್ಕೆ 78 ರನ್ಗಳು ಒಲಿದು ಬಂದವು. ಆಯುಷ್ 38, ಆರನ್ ಜಾರ್ಜ್ 85 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಅಭಿಗ್ಯಾನ್ ಕುಂದು 22, ಕನಿಷ್ಕಾ ಚೌಹಾಣ್ 46 ರನ್ಗಳು ಬಿಟ್ಟರೇ ಉಳಿದ ಆಟಗಾರರು ಯಾರು ಕೂಡ 22 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಯಂಗ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 241 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿತ್ತು.
ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕೇವಲ ಒಂದು ರನ್ ಇರುವಾಗಲೇ ಸಮೀರ್ ಮಿನ್ಹಾಸ್ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 177 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದ ಸಮೀರ್ ಮಿನ್ಹಾಸ್ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಕೇವಲ 9 ರನ್ಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ನಡೆದರು. ನಾಯಕ ಫರ್ಹಾನ್ ಯೂಸಫ್ 23, ಹುಜೈಫಾ ಅಹ್ಸಾನ್ 70 ರನ್ಗಳು ಗಳಿಸಿದರು. ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಯಾರು ಕೂಡ 16 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಪಾಕ್ ಕೇವಲ 150 ರನ್ಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು.
ಇದರಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 90 ರನ್ಗಳಿಂದ ಅಮೋಘವಾದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಭಾರತದ ಪರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕಿಶನ್ ಸಿಂಗ್ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು, ದೀಪೇಶ್ ದೇವೇಂದ್ರನ್, ಕನಿಷ್ಕಾ ಚೌಹಾಣ್ ತಲಾ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
