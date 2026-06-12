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IND vs AFG: ಮೊದಲ ODI ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್‌.. ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಾ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ?

ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಸಿಸಿ ಏಕದಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಡಗೈ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಕೂಡ ಈ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

Written ByBhimappa
Published: Jun 12, 2026, 08:46 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 08:46 PM IST
IND vs AFG: ಮೊದಲ ODI ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್‌.. ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಾ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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IND vs AFG: ಮೊದಲ ODI ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್‌.. ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಾ..
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