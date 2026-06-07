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IND vs AFG; ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಬಾರಿಸಿದ ಶಾಟ್‌ಗೆ ಡ್ರೋನ್‌ ಪುಡಿ..ಪುಡಿ.. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು? video

ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಅವರ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಹೊಡೆದ ಶಾಟ್‌ನಿಂದ ಬಾಲ್‌ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮೈದಾನದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಡ್ರೋನ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

Written ByBhimappa
Published: Jun 07, 2026, 06:55 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 06:55 PM IST
IND vs AFG; ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಬಾರಿಸಿದ ಶಾಟ್‌ಗೆ ಡ್ರೋನ್‌ ಪುಡಿ..ಪುಡಿ.. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು? video

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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