IND vs AFG, Rishabh pant: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರೆ, ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್, ಸುಂದರ್ ಪಂತ್ ಬಿರುಸಿನ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 564 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಬಾರಿಸಿದ ಬಾಲ್ ಡ್ರೋನ್ಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಿಜನೋ, ಸುಳ್ಳೋ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮುಲ್ಲನ್ಪುರದ ಮಹಾರಾಜ ಯಾದವೇಂದ್ರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಹೊಡೆದ ಶಾಟ್ನಿಂದ ಬಾಲ್ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮೈದಾನದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಡ್ರೋನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ವಾವ್ ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರು ಶಾಟ್ ಮಾಡಿದರು ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನ ಮೂಡುತ್ತದೆ.
ಸದ್ಯ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರು ಬಾರಿಸಿರುವ ಬಾಲ್ ಡ್ರೋನ್ಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಪಂದ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಸಾರ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸುಳ್ಳು ಎನ್ನುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೊಂದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಫೇಕ್ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ದೂರ ಚೆಂಡು ಹೊಡೆದರು ಅದು ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ ಡ್ರೋನ್ ಇಷ್ಟೇ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರಬೇಕು, ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ದೂರದಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಹಾರಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಫ್ಘಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ AI ವೀಡಿಯೊ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಚೆಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಬದಲು ಸೀಮಿತ ಓವರ್ಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಬಿಳಿ ಚೆಂಡು ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇದು ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರು 121 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 81 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಶತಕದ ಸಮೀಪ ಇರುವಾಗ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರು ಶಾಹೀದಿ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಭಾರತ ತಂಡ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 564 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು 5 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 113 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ.
RISHABH PANT'S SHOT HITS THE DRONE CAMERA.
RISHABH PANT TARGET A DRON🥺#Rishabhpant #Testmatch pic.twitter.com/emoUw9ZS8h
— Jasraj Godara (@JasrajGoda31683) June 7, 2026