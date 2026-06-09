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IND vs AFG ODI Series: ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಈ ಸ್ಫೋಟಕ ಆಟಗಾರರು ಆಡೋದು ಫಿಕ್ಸ್‌! ಯಾರದು?

India vs Afghanistan: ಧರ್ಮಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದೇ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 09, 2026, 03:14 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 03:14 PM IST
IND vs AFG ODI Series: ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಈ ಸ್ಫೋಟಕ ಆಟಗಾರರು ಆಡೋದು ಫಿಕ್ಸ್‌! ಯಾರದು?

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Prajwal B

Prajwal B

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