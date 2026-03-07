English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
India vs England ಸೆಮಿಸ್‌ ಲೈವ್‌ ನೋಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಮಿಲಿಯನ್‌ ಜನರು ಗೊತ್ತಾ.. ವರ್ಲ್ಡ್‌ವೈಡ್‌ ಅತ್ಯಧಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡ ಪಂದ್ಯ!

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನದ್ಯಾಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ?.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 7, 2026, 12:51 AM IST
  • ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ
  • ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನರ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ?
  • ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಭಾರತ ಎಂಟ್ರಿ?

India vs England ಸೆಮಿಸ್‌ ಲೈವ್‌ ನೋಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಮಿಲಿಯನ್‌ ಜನರು ಗೊತ್ತಾ.. ವರ್ಲ್ಡ್‌ವೈಡ್‌ ಅತ್ಯಧಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡ ಪಂದ್ಯ!

Ind vs Eng semi-final digital sports viewership: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಸಾರಥ್ಯದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪೈಪೋಟಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ವಿಶ್ವದ್ಯಾಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ನೋಡಿದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ?. 

ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮೂಲಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನೇರಪ್ರಸಾರ ಅಂದರೆ ಲೈವ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಬೃಹತ್‌ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಹೇಗೆ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 

ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ನಡುವಿನ 2026ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಐಸಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಜಿಯೋಹಾಟ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ (JioHotstar) ನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 65.2 ಮಿಲಿಯನ್‌ ಜನರು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದ ಬೆಥೆಲ್‌ ಸೆಂಚುರಿ, ಒಳ ಒಳಗೆ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟ RCB.. ರೆಡ್‌ ಆರ್ಮಿ ಮೆಂಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಈ ಸಲದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 20 ತಂಡಗಳು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಈ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳು ಮುಗಿದಿದ್ದು ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ನಡುವಿನ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಮಾರ್ಚ್‌ 8 ರಂದು ಭಾನುವಾರ ಗುಜರಾತ್‌ನ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಫೈನಲ್‌ ಫೈಟ್‌ಗಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಆಡ್ತಾರಾ..‌ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಸೂರ್ಯ, ಕೋಚ್ ಗಂಭೀರ್‌ ಬಿಗ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌ ಏನು..?

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

