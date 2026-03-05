English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಭಾರತ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಯಾರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೋ ಅವರದ್ದೇ T20 World Cup.. ಇದ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ ಇದೆ!

ಈಗಾಗಲೇ ತಲಾ ಎರಡು T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಮೂರನೇ ಕಪ್‌ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿವೆ. ಇದು ಯಾರ ಪಾಲಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 5, 2026, 07:29 PM IST
  • ಈ ಹಿಂದೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಆಂಗ್ಲರು
  • ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತವೆ
  • ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯ

ಭಾರತ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಯಾರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೋ ಅವರದ್ದೇ T20 World Cup.. ಇದ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ ಇದೆ!

IND vs ENG Third time Semifinals: ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್‌ ಸಾರಥ್ಯದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ತಂಡ, ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಕದನದಲ್ಲಿ ಕಾದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೋ ಅದೇ ತಂಡ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲೂ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಬೀತು ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಅದರಂತೆ 2026ರ 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಫುಲ್‌ ಫೈಟ್‌ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಎರಡು ಟೀಮ್‌ ತಲಾ ಎರಡೇರಡು T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಮೂರನೇ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿವೆ. 

ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ 2022ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಅಡಿಲೇಡ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು 10 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಸೇಡು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ 2024 ರಲ್ಲಿ ತೀರಿಸಿತ್ತು. 

2024ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಜಾರ್ಜ್‌ಟೌನ್‌ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ 68 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಚುಕ್ತಾ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ 2026ರ 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಮತ್ತೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿವೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದು ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 20 ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಸಿಡಿಸಿದ ಫಿನ್‌ ಅಲೆನ್.. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹರಿಣಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಜಯಭೇರಿ!

ಇದುವರೆಗೂ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಂಡ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಸಾರಥ್ಯದ ಭಾರತ ತಂಡ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಅನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದು ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟರೇ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸವೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಇಂದಿನ ಸೆಮಿಸ್‌ ಪಂದ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಲ್ಲ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿರೋ ಆ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಯಾರು.. ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಲಾಗಲ್ಲ!

