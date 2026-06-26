India vs Ireland 1st T20: ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವೇಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಬೆಲ್ಫಾಸ್ಟ್ನ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 57 ರನ್ ನೀಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲರಾದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರ ಎಕಾನಮಿ 14.25ಕ್ಕೆ ಏರಿತು.
ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಐರ್ಲೆಂಡ್, ಭಾರತದ ಬೌಲರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಭಾರತದ ಪರ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ್ರ ದುಬಾರಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ
ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಕ್ಯಾಲಿಟ್ಜ್ಗೆ ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 15 ರನ್ ನೀಡಿದರು. ನಂತರದ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಸೇರಿ 9 ರನ್ ನೀಡಿದರೆ, ಮೂರನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 8 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು.
ಪಂದ್ಯದ 17ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಯ ತಪ್ಪಿದರು. ಗ್ಯಾರೆತ್ ಡೆಲಾನಿ ಸತತ ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಸಿಡಿಸಿ ಆ ಓವರ್ನಿಂದ 27 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಇದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಓವರ್ ಎನಿಸಿತು.
ಭಾರತದ ಬೌಲರ್ಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 24 ರನ್ ನೀಡಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಭಾರತದ ಯಶಸ್ವಿ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿದರು. ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 28 ರನ್ ನೀಡಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 33 ರನ್ ನೀಡಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು. ಶಿವಂ ದುಬೆ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 18 ರನ್ ನೀಡಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 19 ರನ್ ನೀಡಿದರು.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ, ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಲಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲರಾದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ 27 ರನ್ಗಳು ಭಾರತದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದವು.