Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಡೆಬ್ಯೂ ಮಾಡೋ T20 ಸರಣಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ.. ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ!

ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಡೆಬ್ಯೂ ಮಾಡೋ T20 ಸರಣಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ.. ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ!

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳು ಬೆಲ್‌ಫಾಸ್ಟ್‌ನ ಸ್ಟ್ರಾನ್‌ರೇರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಮೊದಲ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಆಗಿದೆ. 
 

Written ByBhimappa
Published: Jun 25, 2026, 11:33 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 11:33 AM IST
ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಡೆಬ್ಯೂ ಮಾಡೋ T20 ಸರಣಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ.. ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ!
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ? NCERT 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋ
NCERT class 6 Kannada textbook Krishna row15 min ago
2
ind vs ire t20 series schedule live24 min ago
3
Krishi Thapanda34 min ago
4
BWSSB STP Accident41 min ago
5
khalil ahmed52 min ago