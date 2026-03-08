English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  T20 ಪಂದ್ಯದ ನಡುವೆಯೇ ಜಗಳ..! ಬೌಲ್‌ನಿಂದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಮೇಲೆ ಹ*ಲ್ಲೆ..? ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಗೊಳಿಸಿದ ಅಂಪೈರ್ - ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌

T20 ಪಂದ್ಯದ ನಡುವೆಯೇ ಜಗಳ..! ಬೌಲ್‌ನಿಂದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಮೇಲೆ ಹ*ಲ್ಲೆ..? ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಗೊಳಿಸಿದ ಅಂಪೈರ್ - ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌

IND vs NZ final live updates : ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಆಟಗಾರರ ನಡುವಿನ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವೇಗಿ ಅರ್ಶ್‌ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಬ್ಯಾಟರ್ ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಘಟನೆ... ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 8, 2026, 10:47 PM IST
    • ಆಟಗಾರರ ನಡುವಿನ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ T20
    • ಅರ್ಶ್‌ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಬ್ಯಾಟರ್ ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ ನಡುವೆ ಜಗಳ
    • ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

T20 ಪಂದ್ಯದ ನಡುವೆಯೇ ಜಗಳ..! ಬೌಲ್‌ನಿಂದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಮೇಲೆ ಹ*ಲ್ಲೆ..? ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಗೊಳಿಸಿದ ಅಂಪೈರ್ - ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌

Arshdeep Singh Daryl Mitchell : ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ 11ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಅರ್ಶ್‌ದೀಪ್ ಎಸೆದ ಮೊದಲ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಮಿಚೆಲ್ ಸತತವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಬಾರಿಸಿದರು.. ಇದರಿಂದ ತುಸು ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾದ ಅರ್ಶ್‌ದೀಪ್, ಓವರ್‌ನ ಐದನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಮಿಚೆಲ್ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ, ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಅರ್ಶ್‌ದೀಪ್, ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಿಚೆಲ್ ಅವರತ್ತಲೇ ಜೋರಾಗಿ ಎಸೆದರು..

ಅರ್ಶ್‌ದೀಪ್ ಅವರ ಈ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್, ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತಾ ಅಂಪೈರ್‌ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂಪೈರ್‌ಗಳು ತಕ್ಷಣ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 1.4 ಬಿಲಿಯನ್‌ ಭಾರತೀಯರ ಕನಸು ನನಸು, T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನ.. ಧೋನಿ, ರೋಹಿತ್‌..

ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಅರಿತ ಅರ್ಶ್‌ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಓವರ್ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಮಿಚೆಲ್ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ಹಸ್ತಲಾಘವ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿ ಕ್ರೀಡಾಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮೆರೆದರು. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಮಿಚೆಲ್ (17 ರನ್), ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಎಸೆದ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಔಟಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು.

ಭಾರತದ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ  : ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮೂವರು ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳ ಆಕರ್ಷಕ ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 255 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದು, ಭಾರತ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ದಾಪುಗಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

