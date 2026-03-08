Arshdeep Singh Daryl Mitchell : ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 11ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಎಸೆದ ಮೊದಲ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಮಿಚೆಲ್ ಸತತವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದರು.. ಇದರಿಂದ ತುಸು ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾದ ಅರ್ಶ್ದೀಪ್, ಓವರ್ನ ಐದನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಮಿಚೆಲ್ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ, ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಅರ್ಶ್ದೀಪ್, ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಿಚೆಲ್ ಅವರತ್ತಲೇ ಜೋರಾಗಿ ಎಸೆದರು..
ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಅವರ ಈ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್, ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತಾ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂಪೈರ್ಗಳು ತಕ್ಷಣ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದರು.
ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಅರಿತ ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಓವರ್ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಮಿಚೆಲ್ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ಹಸ್ತಲಾಘವ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿ ಕ್ರೀಡಾಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮೆರೆದರು. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಮಿಚೆಲ್ (17 ರನ್), ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಎಸೆದ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಔಟಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು.
ಭಾರತದ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ : ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮೂವರು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಆಕರ್ಷಕ ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 255 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದು, ಭಾರತ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ದಾಪುಗಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ.