  IND vs NZ final: ಪಿಚ್ ವರದಿ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

IND vs NZ final: ಪಿಚ್ ವರದಿ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳನ್ನ ಮಣಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿವೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ತಂಡವು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲೇ ಕಾಣದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಸೋಲಿನ ರುಚಿ ತೋರಿಸಿದರೆ, ಬಲಿಷ್ಠ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ಗೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಮಣ್ಣುಮುಕ್ಕಿಸಿತು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 8, 2026, 12:53 PM IST
  • ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಮುಖಾಮುಖಿ
  • ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಒಲಿಯಲಿದೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ?
  • ಚೊಚ್ಚಲ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತಾ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್?‌ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ?

IND vs NZ final: ಪಿಚ್ ವರದಿ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

T20 WC 2026 final: ಭಾನುವಾರ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ಐಕಾನಿಕ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸೆಣಸಾಡಲಿದೆ. ಈ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. 2023ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡು ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಯಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಮರಣೀಯ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳನ್ನ ಮಣಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿವೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ತಂಡವು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲೇ ಕಾಣದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಸೋಲಿನ ರುಚಿ ತೋರಿಸಿದರೆ, ಬಲಿಷ್ಠ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ಗೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಮಣ್ಣುಮುಕ್ಕಿಸಿತು. ಫಿನ್‌ ಅಲೆನ್‌ ಸ್ಫೋಟಕ ಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ರನ್ನರ್‌ ಅಪ್‌ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರುವ ಮೂಲಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ಗೆ ಸೋಲುಣಿಸಿತು. ಬೌಲಿಂಗ್‌ ವಿಭಾಗವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಭಾರತ ತಂಡವು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧವೂ ಗೆದ್ದು ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಭಾರತ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಆಡಲೇಬೇಕು.. ಈತನ ಬಲ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಾಹುಬಲಿ!

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಸ್ಫೋಟಕ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಅವರಿಂದ ಬಲಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಜೋಡಿಯ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆರಂಭವು ಯಾವುದೇ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಬಲ್ಲದು. ವೇಗಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿರುವುದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್‌ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ತುಂಬಿದಂತಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಭಾರತ ಮೂರು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಐಸಿಸಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಏಷ್ಯನ್ ತಂಡವೂ ಆಗಲಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಏಳು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಲಿದೆ. ಇದು ಕಿವೀಸ್‌ ಪಾಲಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಯಾಗಲಿದೆ.   

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಪಿಚ್ ವರದಿ

ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು ಇಂದು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ನ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ. ಪಿಚ್ ಫಲಿತಾಂಶವು ತಂಡದ ಗೆಲುವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸ್ಥಳವು ಕ್ಯುರೇಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ: ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಭಾರತ Vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಫೈನಲ್‌ಗೂ ಮುನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್! ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಹೊಡೆತ..

ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನ ಪಿಚ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ, ನಿಜವಾದ ಬೌನ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪವರ್ ಹಿಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡುವ ಆಟಗಳಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ತೀವ್ರ ಶಾಖದಲ್ಲಿ ಮುರಿಯುತ್ತದೆ, ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳಿಗೆ ತಿರುವು ಮತ್ತು ಹಿಡಿತವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್‌ರಂತಹ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೈದಾನದ ಬೃಹತ್ ಔಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಇತರ ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದು, ಬೇಲಿಯನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಲು ತಂಡಗಳು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಓಡುವುದು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ದೀಪಗಳಡಿ ಗೋಚರತೆಯು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸವಾಲೊಡ್ಡಬಹುದು. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ LED ರಿಂಗ್ ದೀಪಗಳು ನೆರಳುರಹಿತ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದ್ದರೂ ಕ್ಯಾಚ್‌ಗಳನ್ನ ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಿಚ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಚೆಂಡಿನ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆರಿಸಿದರೆ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡಗಳು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳು ನಂತರ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಬಹುದು.

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹೆಡ್-ಟು-ಹೆಡ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು

2023ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು 168 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಅಂತರದಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಸೂಪರ್ 8ರ ಪಂದ್ಯ ನಡದಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವು 9 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಬಲಿಷ್ಠ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ತಂಡವನ್ನ ಮಣಿಸಿತ್ತು. 

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಪ್ರಮುಖ T20I ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು

Narendra Modi Stadium key T20I stats
Statistic Value
Total Matches 17
Matches Won Batting First 11
Matches Won Bowling First 6
Average 1st Innings Score 174
Average 2nd Innings Score 150
Highest Total Recorded 234/4 (20 Overs) – IND vs NZ
Lowest Total Recorded 66/10 (12.1 Overs) – NZ vs IND
Highest Score Chased 178/3 (17.1 Overs) – RSA vs NZ
Lowest Score Defended 107/7 (20 Overs) – WIW vs INDW
About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

ICC T20 World CupIndia vs New ZealandIndia cricket teamNew Zealand cricket teamcricket news

