ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದು ಎದ್ದು ನಿಂತ ಈ ಚೆಲುವೆ ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತೆ..? ಸರ್ಪ್ರೈಜ್‌...

Ishan kishan T20 World cup : ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿದರು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 255 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ 46 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 89 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 52 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರೆ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 54 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ಹೌದು.. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಔಟಾದ ನಂತರ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದರು. ಭಾರತ 7.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು, ಸ್ಕೋರ್ 98 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದಾಗ, ಇಶಾನ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕದ ಈ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 216 ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದರು..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6: ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸ್, ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಓಪನರ್, ಆದ್ರೆ,
ಇದೇ ವೇಳೆ.. ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಯುವತಿ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೋದಾಗ.. ಆಕೆ ಯಾರು ಎನ್ನುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಯಿತು.. ಯಸ್ ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ.. ಇಶಾನ್ ಅವರ ಗೆಳತಿ ಅದಿತಿ ಹುಂಡಿಯಾ.. ಅದಿತಿ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.. ಆದರೆ ಇಶಾನ್ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ... ನಿಂತು ಗೆಳೆಯನನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದರು.. ಈ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೋ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ..
Ishan kishan Won in life 🤌🏻 pic.twitter.com/ShDZS2Erf1
— 𝙎. (@KLfied_) March 8, 2026
ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಒಂಬತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 35.22 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 317 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, 33 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 18 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 193.29 ಆಗಿತ್ತು. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಕಿಶನ್ ಅವರನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು, ಈಗ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Abhishek Sharma : T20ಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ..!
ಅಂತಿಮ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್, ಸಂಜು ಮತ್ತು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಅಗ್ರ ಮೂವರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಭಾರತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 18 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ.. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಿತು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ.. ಭಾರತ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 37 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿತು. ಇದು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ.