English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • Abhishek Sharma : T20ಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ..!

Abhishek Sharma : T20ಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ..!

Abhishek Sharma : 2026 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಪ್ರಮುಖ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಕೇವಲ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 8, 2026, 09:33 PM IST
    • 2026 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರುತ್ತಿದೆ.
    • ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಪ್ರಮುಖ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
    • ಕೇವಲ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.

Trending Photos

ಯುವತಿಯರೇ.. ಬಾಯ್ಸ್‌ಗೆ ಬೆಳ್ಳನೆ ಮುಖ, Zero ಸೈಜ್‌, ಕೆಂಪು ತುಟಿ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ..! ಅವರಿಗೆ ಏನ್‌ ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾ..?
camera icon7
INTERESTING FACTS
ಯುವತಿಯರೇ.. ಬಾಯ್ಸ್‌ಗೆ ಬೆಳ್ಳನೆ ಮುಖ, Zero ಸೈಜ್‌, ಕೆಂಪು ತುಟಿ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ..! ಅವರಿಗೆ ಏನ್‌ ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾ..?
ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ!
camera icon5
gajakesari raja yoga
ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ!
ವಿಲನ್‌ ರೋಲ್‌ನಲ್ಲೂ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್‌ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಟಾಪ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್‌.. ಕ್ರೌರ್ಯದಲ್ಲೂ ಗೆದ್ದ ರೌಡಿ ಬೇಬಿಸ್‌..!
camera icon6
ವಿಲನ್‌ ರೋಲ್‌ನಲ್ಲೂ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್‌ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಟಾಪ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್‌.. ಕ್ರೌರ್ಯದಲ್ಲೂ ಗೆದ್ದ ರೌಡಿ ಬೇಬಿಸ್‌..!
8th Pay Commission: ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ 54,000 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆ! ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್
camera icon6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ 54,000 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆ! ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್
Abhishek Sharma : T20ಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ..!

Abhishek sharma t20 world cup : ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಕಿವೀಸ್ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಓವರ್‌ನಲ್ಲೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಬೌಂಡರಿಗಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ರನ್‌ಗಳ ಪ್ರವಾಹವನ್ನೇ ಸೃಷಿಸಿದರು. ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 3 ಬೃಹತ್ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಬಂದವು. ಇದರಿಂದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೌದು.. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಈ ಅರ್ಧಶತಕವು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯ ಸ್ಫೋಟದಾಟಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಪುಡಿ ಪುಡಿ..!

ಅಂದಹಾಗೆ.. ಅದ್ಭುತ ಆಟವಾಡಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 52 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ರಾಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ ಸೇರಿದರು. ಆದರೂ, ಅವರ ವೇಗದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿತು.

ವೇಗವಾಗಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು : ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿಷೇಕ್‌ಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2007 ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುವಿ ಕೇವಲ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು.

ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ - 12 ಎಸೆತಗಳು vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ (2007)
ಸ್ಟೀಫನ್ ಮೈಬರ್ಗ್ - ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 17 ಎಸೆತಗಳು (2014)
ಮಾರ್ಕಸ್ ಸ್ಟೊಯಿನಿಸ್ - ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ 17 ಎಸೆತಗಳು (2022)
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್ - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ 18 ಎಸೆತಗಳು (2014)
ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ - 18 ಎಸೆತಗಳು vs ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ (2021)
ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ - 18 ಎಸೆತಗಳು vs ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ (2021)
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ - 18 ಎಸೆತಗಳು vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ (2026)

ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಆಡಿದ ಈ ವೇಗದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಆರಂಭ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕಪ್‌ ಗೆಲ್ಲುವ ಭರವಸೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Abhishek Sharmaabhishek sharma t20 world cupabhishek sharma t20 world cup runsabhishek sharma t20 record

Trending News