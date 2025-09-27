ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜೊತೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಭಾರಿ ಆಘಾತ.. ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರರು ತಂಡದಿಂದಲೇ ಔಟ್!?‌

IND vs PAK Asia Cup: ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ಭಾನುವಾರದ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ (IND vs PAK ಫೈನಲ್) ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿರುವುದರಿಂದ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಿಷ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಯಾವುದೇ ಬಹಿಷ್ಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವಂತಿದೆ. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಭಾರಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಈ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಮುನ್ನಾದಿನ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರೂ ಪಂದ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೈದಾನವನ್ನು ತೊರೆದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ XI ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕರು. ಇವರು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಒದಿ-ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿಯಿಟ್ಟ ಐಸಿಸಿ!! "6-0" ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಭಾರೀ ದಂಡ... ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ!?
ಹೌದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸೂಪರ್ 4 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರಾದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮೈದಾನದಿಂದ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಓವರ್ ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮೈದಾನದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಆ ನಂತರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶಿವಂ ದುಬೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 31 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 61 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣದಿಂದಾಗಿ ದೇಹದಿಂದ ನೀರು ಬೆವರಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆಟಗಾರರು ಸೆಳೆತದಿಂದ ಬಳಲುವುದು ಸಹಜ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮೈದಾನ ತೊರೆದರು. ಆದರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದರೆ ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಓವರ್ ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅವರ ಗಾಯದ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಅವರನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ನಂತರವೇ ಅವರು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ..
ಇನ್ನು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ 2025 ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಅವರು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಕಪ್ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2023 ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಾದದ ಉಳುಕಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ನಂತರ ಅವರು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಕೊರತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿತು. 2024 ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ XI ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.