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ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್‌ ಬೌಲರ್ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್!...ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ಹೇನು?

IND W Vs PAK: ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮಂಡಳಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬೌಲರ್‌ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌   ಆಗಿದೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 15, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 02:38 PM IST
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್‌ ಬೌಲರ್ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್!...ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ಹೇನು?

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್‌ ಬೌಲರ್ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್!...ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ಹೇನ
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