IND Vs PAK Match: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಹೋರಾಟದ ಸುದ್ದಿ ಈಗ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ, ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವೀಡಿಯೊವೊಂದು ಕ್ರೀಡಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಟ್ವಿಟರ್ (X) ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬೌಲರ್ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರನ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಕಲಿ. ಇದನ್ನು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯಾರೋ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Things got tense in the middle as Harmanpreet Kaur and Fatima Sana Sheikh exchanged some heated words during the India vs Pakistan showdown. 😤🔥👀#INDvsPAK pic.twitter.com/62BZPjzkKr
— Faruk (@uf2151593) June 14, 2026
ಈ ವೀಡಿಯೊ ನಕಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು (ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೈ-ರನ್ನರ್ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ). ಆದರೆ ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಮೂವರು ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಘರ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ವಾದ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕ್ರೀಡಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿನೋದಕ್ಕಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ AI ವೀಡಿಯೊಗಳು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಇರುವ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ವ್ಯಾಪಕ ಕಳವಳವಿದೆ.
'ನೋ-ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್'
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಗಳ ನಡೆದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಪರಿಣಾಮವು ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗೋಚರಿಸಿತು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಂತೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಕೈಕುಲುಕದೆ ಮೈದಾನವನ್ನು ತೊರೆದರು.
ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ನಿಗದಿತ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 170 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿತು. ನಂತರ, 171 ರನ್ಗಳ ಕಠಿಣ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸತತ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೇವಲ 106 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತ ತಂಡವು ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತು.
ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪುರಾಣವನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯವು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿತು. ಸೋದರಸಂಬಂಧಿಗಳ ಹೋರಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಜಮಾಯಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು 18,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸೇರಿದ್ದರು. ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಜನಸಮೂಹ ಬಂದಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು.