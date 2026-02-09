English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • T20 World Cup: ಭಾರತದ ಜತೆಗಿನ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಪಂದ್ಯ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಡ್ರಾಮಾಗೆ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌.. ಪಾಪಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ‌ದ ಪಕ್ಕಾ ಪ್ಲಾನ್‌ ಇಲ್ಲಿದೇ!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಲಾಹೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಕುತಂತ್ರ ಹೆಣೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇರಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಪ್ಲಾನ್‌ ಮಾಡಿವೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 9, 2026, 08:15 PM IST
  • ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಪಂದ್ಯ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಡ್ರಾಮಾಗೆ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌
  • ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಕುತಂತ್ರ ಹೆಣೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾ, ಪಾಕ್‌
  • ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಏನು?

T20 World Cup; T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಈಗ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಜೊತೆಗಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ICC) ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. 2031ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಗೂ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳು ಐಸಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೊಸ ದಾಳವನ್ನು ಉರುಳಿಸಿವೆ.  

ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ಯಾತೆ ತೆಗೆದಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಐಸಿಸಿಯ ಮುಂದೆ ಹೊಸ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದರೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್‌ ಮಾದರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅಂದರೆ ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜೊತೆಗಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದು. ಈ ಹೈಬ್ರಿಡ್‌ ಮಾದರಿ 2027ರ ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್‌ ಮಾದರಿ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು 2031 ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

2031ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಈ ಎರಡು ದೇಶಗಳು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಹೈಬ್ರಿಡ್‌ ಮಾದರಿಯನ್ನು 2031ರ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಐಸಿಸಿ ಮುಂದೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿವೆ. ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆಡುವುದಕ್ಕೆ ಎರಡು ದೇಶಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗಲೇ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಡಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕುತಂತ್ರ ಹೆಣೆಯುತ್ತಿವೆ.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ನತದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ.. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ..! ಕೇವಲ ಒಂದೇ 1 ರನ್‌ನಿಂದ ತ್ರಿಬಲ್‌ ಹಂಡ್ರೆಡ್‌ ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

ಲಾಹೋರ್‌ನ ಗಡಾಫಿ ಮೈದಾನದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (PCB) ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (BCB) ನಡುವೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. 4 ಗಂಟೆ ನಡೆದ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌.. ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌!
 

