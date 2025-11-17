English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • Ind vs pak rising stars asia cup : ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ

Ind vs pak rising stars asia cup : ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ

Ind vs pak rising stars asia cup: ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ 6ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಎ ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 17, 2025, 10:55 AM IST
  • ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 19 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 136 ರನ್​ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು
  • ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾಝ್ ಸದಾಖತ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರಂಭ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಲ ನೀಡಿದರು

Trending Photos

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ! ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜರಾಗಿ ಮೆರೆಯುವ ಸಮಯ.. ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಯೋಗ ಹತ್ತಿರ
camera icon11
Venus Transit 2025
ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ! ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜರಾಗಿ ಮೆರೆಯುವ ಸಮಯ.. ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಯೋಗ ಹತ್ತಿರ
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಶಾಕ್..‌ ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಔಟ್!‌ ತಲೆಕೆಳಗಾಯ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ..
camera icon6
raghu
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಶಾಕ್..‌ ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಔಟ್!‌ ತಲೆಕೆಳಗಾಯ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ..
ಮಿತಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಮೋಸ ಹೋಗ್ತೀರಾ..! ಲಾಭವಲ್ಲ, ಬಿಡಿಗಾಸು ಉಳಿತಾಯವಿರಲ್ಲ
camera icon6
1 gram gold jewellery
ಮಿತಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಮೋಸ ಹೋಗ್ತೀರಾ..! ಲಾಭವಲ್ಲ, ಬಿಡಿಗಾಸು ಉಳಿತಾಯವಿರಲ್ಲ
ಮುಂಗುಸಿಯಲ್ಲ, ಹಾವಿನ ಪರಮಶತ್ರು ಈ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ..! ವಿಷಸರ್ಪಗಳೇ ಈ ಜೀವಿಯ ಮುಂದೆ ಬೆದರುತ್ತವೆ
camera icon6
Cat Snake Fight
ಮುಂಗುಸಿಯಲ್ಲ, ಹಾವಿನ ಪರಮಶತ್ರು ಈ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ..! ವಿಷಸರ್ಪಗಳೇ ಈ ಜೀವಿಯ ಮುಂದೆ ಬೆದರುತ್ತವೆ
Ind vs pak rising stars asia cup : ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ

Ind vs pak rising stars asia cup: ದೋಹಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ 6ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಎ ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಇಂಟರ್​ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಶುರುಮಾಡಿದ ಭಾರತ ತಂಡ ಮೊದಲಿಗೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ ಕೇವಲ 10 ರನ್​ಗಳಿಸಿ ಸೋತರು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಆ ಬಳಿಕ ಬಂದ ನಮನ್​ ಧೀರ್ 35 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ನಂತರ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ 5 ರನ್​ಗಳಿಸಿ ಹೊರಬಂದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನೆಹಾಲ್ ವಧೇರಾ (8) ಕೂಡ ವಿಕೆಟ್ ಕೈಚೆಲ್ಲಿದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ 28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಸಿಕ್ಸ್​ ಹಾಗೂ 5 ಫೋರ್​ಗಳೊಂದಿಗೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 45 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹರಿಣಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತವರಿನಲ್ಲೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗ...! ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಕಳಪೆ ದಾಖಲೆ

ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವರೆಗೆ ಆಡಿ ವೈಭವ್ ಕೂಡ ಔಟಾದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಬಂದ ಅಶುತೋಷ್ ಶರ್ಮಾ (0), ರಮಣ್​ದೀಪ್ (11) ಬೇಗನೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ಪರಿಣಾಮ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 19 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 136 ರನ್​ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು.

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ನೀಡಿದ್ದ 137 ರನ್​​ಗಳ ಸುಲಭ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಎ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾಝ್ ಸದಾಖತ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರಂಭ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಲ ನೀಡಿದರು. ಮೊದಲ ಓವರ್​ನಿಂದಲೇ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಮಾಝ್ 47 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ 7 ಫೋರ್​​ಗಳೊಂದಿಗೆ 79 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ತಂಡ 13.2 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 137 ರನ್​ ಬಾರಿಸಿ 8 ವಿಕೆಟ್​ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಎ ತಂಡವು ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.

ಭಾರತ ಎ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11: ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ , ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ , ನೆಹಾಲ್ ವಧೇರಾ , ನಮನ್ ಧೀರ್ ,ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ (ನಾಯಕ) , ರಮಣ್​ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ , ಅಶುತೋಷ್ ಶರ್ಮಾ , ಹರ್ಷ್ ದುಬೆ , ಯಶ್ ಠಾಕೂರ್ , ಗುರ್ಜಪ್ನೀತ್ ಸಿಂಗ್ , ಸುಯಶ್ ಶರ್ಮಾ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತವರು ನೆಲದಲ್ಲೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗ..! 30 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಎ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಯೀಮ್ , ಮಾಝ್ ಸದಾಖತ್ , ಯಾಸಿರ್ ಖಾನ್ , ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫೈಕ್ ,
ಇರ್ಫಾನ್ ಖಾನ್ (ನಾಯಕ) , ಸಾದ್ ಮಸೂದ್ , ಘಾಜಿ ಘೋರಿ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್) , ಶಾಹಿದ್ ಅಜೀಜ್ , ಉಬೈದ್ ಶಾ , ಅಹ್ಮದ್ ಡೇನಿಯಲ್ , ಸೂಫಿಯಾನ್ ಮುಖೀಮ್.
 

IND VS PAKind vs pak rising stars asia cupindia vs pakistan rising stars asia cupcricket newsCricket Updates

Trending News