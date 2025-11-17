Ind vs pak rising stars asia cup : ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ

Ind vs pak rising stars asia cup: ದೋಹಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ 6ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಎ ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶುರುಮಾಡಿದ ಭಾರತ ತಂಡ ಮೊದಲಿಗೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ ಕೇವಲ 10 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಸೋತರು.
ಆ ಬಳಿಕ ಬಂದ ನಮನ್ ಧೀರ್ 35 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ನಂತರ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ 5 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಹೊರಬಂದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನೆಹಾಲ್ ವಧೇರಾ (8) ಕೂಡ ವಿಕೆಟ್ ಕೈಚೆಲ್ಲಿದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ 28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ 5 ಫೋರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 45 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು.
ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವರೆಗೆ ಆಡಿ ವೈಭವ್ ಕೂಡ ಔಟಾದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಬಂದ ಅಶುತೋಷ್ ಶರ್ಮಾ (0), ರಮಣ್ದೀಪ್ (11) ಬೇಗನೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ಪರಿಣಾಮ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 19 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 136 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೀಡಿದ್ದ 137 ರನ್ಗಳ ಸುಲಭ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಎ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾಝ್ ಸದಾಖತ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರಂಭ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಲ ನೀಡಿದರು. ಮೊದಲ ಓವರ್ನಿಂದಲೇ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಮಾಝ್ 47 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ 7 ಫೋರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 79 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ತಂಡ 13.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 137 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಎ ತಂಡವು ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.
ಭಾರತ ಎ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11: ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ , ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ , ನೆಹಾಲ್ ವಧೇರಾ , ನಮನ್ ಧೀರ್ ,ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ (ನಾಯಕ) , ರಮಣ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ , ಅಶುತೋಷ್ ಶರ್ಮಾ , ಹರ್ಷ್ ದುಬೆ , ಯಶ್ ಠಾಕೂರ್ , ಗುರ್ಜಪ್ನೀತ್ ಸಿಂಗ್ , ಸುಯಶ್ ಶರ್ಮಾ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಎ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಯೀಮ್ , ಮಾಝ್ ಸದಾಖತ್ , ಯಾಸಿರ್ ಖಾನ್ , ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫೈಕ್ ,
ಇರ್ಫಾನ್ ಖಾನ್ (ನಾಯಕ) , ಸಾದ್ ಮಸೂದ್ , ಘಾಜಿ ಘೋರಿ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್) , ಶಾಹಿದ್ ಅಜೀಜ್ , ಉಬೈದ್ ಶಾ , ಅಹ್ಮದ್ ಡೇನಿಯಲ್ , ಸೂಫಿಯಾನ್ ಮುಖೀಮ್.