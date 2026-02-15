English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವ್ರು ಎಂಥಹ ಮೂರ್ಖರು ಅಂದ್ರೆ.. ಭಾರತ ಜೊತೆಗಿನ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ಗೆ ಮಳೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವ್ರು ಎಂಥಹ ಮೂರ್ಖರು ಅಂದ್ರೆ.. ಭಾರತ ಜೊತೆಗಿನ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ಗೆ ಮಳೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ ಎನ್ನಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಏನೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?. 

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 15, 2026, 06:01 PM IST
  • ಮಳೆಯು ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ
  • ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಾ?
  • ಮಳೆ ಬಂದು ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರೂಪ್‌ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲು ದಿನ ಇಲ್ಲ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವ್ರು ಎಂಥಹ ಮೂರ್ಖರು ಅಂದ್ರೆ.. ಭಾರತ ಜೊತೆಗಿನ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ಗೆ ಮಳೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌!

ಕೊಲೊಂಬೊದ ಆರ್‌ ಪ್ರೇಮದಾಸ್‌ ಕ್ರೀಡಾಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಮಳೆಯಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಮಳೆಯು ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಮಳೆ ಬರಬಾರದು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ವೊಬ್ಬ ಮಳೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾನೆ. 

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಮ್ಯಾಚ್‌ಗಾಗಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಕಾದು ಕುಳಿತಿರುವಾಗಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಬಸಿತ್ ಅಲಿ (Basit Ali) ನಿಜವಾಗಲೂ ಮಳೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತ, ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವಾಗಲೇ ಮಳೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಆ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರ ಬಳಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ಣ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವುದು ನನಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಳೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಬಸಿತ್ ಅಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರಬೇಕಾದರೆ, ಎರಡು ಟೀಮ್‌ಗಳು ತಲಾ ಕನಿಷ್ಠ 5 ಓವರ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮಳೆ ಬಂದು ಆಟ ನಿಂತರೆ, ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರೂಪ್‌ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲು ದಿನ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ತಲಾ 1 ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ರನ್‌ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಟೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್‌ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮ್ಯಾಚ್‌ ‌spirit of cricket.. ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಶೇಕ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಏನಂದ್ರು?

ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಹವಾಮಾನ ಮೂನ್ಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್‌ ಹೆಚ್ಚು ಇದೆ. ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಮಳೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿವೆ. ಮೈದಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ವಾತಾವರಣ ಇರುವುದರಿಂದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡುವಾಗ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್‌ ಆಗಲಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪೂರ್ಣ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಬಸಿತ್ ಅಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಭಾರೀ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾಕೆ ಬರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ.. ಯಂಗ್‌ ಓಪನರ್‌ ತಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ರು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ..!
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

