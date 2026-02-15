ಕೊಲೊಂಬೊದ ಆರ್ ಪ್ರೇಮದಾಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಮಳೆಯಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಮಳೆಯು ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಮಳೆ ಬರಬಾರದು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ವೊಬ್ಬ ಮಳೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಮ್ಯಾಚ್ಗಾಗಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಕಾದು ಕುಳಿತಿರುವಾಗಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಬಸಿತ್ ಅಲಿ (Basit Ali) ನಿಜವಾಗಲೂ ಮಳೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತ, ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವಾಗಲೇ ಮಳೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಆ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರ ಬಳಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ಣ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವುದು ನನಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಳೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಬಸಿತ್ ಅಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರಬೇಕಾದರೆ, ಎರಡು ಟೀಮ್ಗಳು ತಲಾ ಕನಿಷ್ಠ 5 ಓವರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮಳೆ ಬಂದು ಆಟ ನಿಂತರೆ, ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲು ದಿನ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ತಲಾ 1 ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ರನ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಹವಾಮಾನ ಮೂನ್ಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಇದೆ. ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಮಳೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿವೆ. ಮೈದಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ವಾತಾವರಣ ಇರುವುದರಿಂದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡುವಾಗ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಲಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪೂರ್ಣ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಬಸಿತ್ ಅಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಭಾರೀ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
