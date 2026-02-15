Ind vs Pak T20 World Cup match spirit of cricket: ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, 2025ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಟಗಾರರ ಜೊತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಶೇಕ್ ಮಾಡದೇ ಅವಮಾನಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ತೀವ್ರ ಮುಖಭಂಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಪಂದ್ಯವಾಡಲ್ಲ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಂದು ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಲಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಶೇಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ನಾಯಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಅಘಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
2025ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ಶೇಕ್ (No Handshakes)ನಿಂದ ಹಾಳಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 2026ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ spirit of cricket ಆಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆರಂಭವಾಗಿನಿಂದ ಆಟವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಆಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಷ್ಯ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಾಯಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಅಘಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2026ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿ ಆರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ಐಸಿಸಿ, ಪಿಸಿಬಿ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿಬಿ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆಯ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಫೆ.15 ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹ್ಯಾಂಡ್ಶೇಕ್ ಮಾಡಲು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೈಕುಲುಕುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಅಘಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ನಯವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಾಯಕ, ಮುಗುಳುನಗು ನಗುತ್ತಾ, ತಮ್ಮ ತಂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳದೆ, ನಿಜವಾಗಲೂ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ಶೇಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ಸಂಜೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
