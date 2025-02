IND vs PAK: ಪಾಕ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಟಕ್ಕೆ ನಡುಗಿದ ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌! ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಚ್‌ ರಿಯಾಕ್ಷನ್‌ ಫುಲ್‌ ವೈರಲ್‌

IND vs PAK: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪಾಕ್‌ ತಂಡವನ್ನು ಧೂಳಿಪಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2025 ರ ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್‌ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಎದುರು 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.

ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 'ಎ' ಗುಂಪಿನಿಂದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಆಡಿದ ಪಂದ್ಯದಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್‌ನಿಂದ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಬದ್ದ ಎದುರಾಳಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ದದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಆಟ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಶತಕಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ತಂಡದ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ರೋಮಾಂಚನಗೊಂಡಿತು. ಪಂದ್ಯದುದ್ದಕ್ಕೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್, ಕೊಹ್ಲಿ ಶತಕದೊಂದಿಗೆ ನಗೆಗಡಲಲ್ಲಿ ತೇಲಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಗಳಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಘರ್ಷಣೆ ತಾರಕಕ್ಕೇರುತ್ತಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಂಭೀರ್ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕೆಂದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಗಂಭೀರ್, ಯಾವುದೇ ಸಂಘರ್ಷವಿಲ್ಲದೆ ಅವರನ್ನು ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಂತೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ಇಬ್ಬರು ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ.

The wonderful reaction of Rohit Sharma when Virat Kohli was on 96

He just told him to hit a boundary for his century❤🇮🇳

This bond is epic🏏#INDvsPAK #ViratKohli𓃵 #RohitSharma𓃵 pic.twitter.com/W68gkmtdRS

