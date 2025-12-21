ಇಂದು ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಫೈನಲ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌.. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಆಯುಷ್‌ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ!

2025ರ ಅಂಡರ್- 19 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರತ ಹಾಗು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುವ ಪಡೆ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೆವರಿಟ್ ತಂಡ ಎನಿಸಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಲೀಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ಗೆ ಯುವ ಪಡೆ ಸೋಲುಣಿಸಿತ್ತು.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಂಡರ್- 19 ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಂಡರ್- 19 ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಇವತ್ತು ದುಬೈನ ಐಸಿಸಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವದಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಸೋಲದೇ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಫೈನಲ್ವರೆಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಸೋತಿದೆ.
ಭಾರತದ ಯುವ ಪಡೆ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ 171 ರನ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ 234 ರನ್ಗಳ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಿತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಜಯ ಪಡೆದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿ ಭಾರತ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಸೋತಿರುವುದು ಬಿಟ್ಟರೇ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಲೇಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ 297 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ರೆ, ಭಾರತದ ಜೊತೆ 90 ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲುಂಡಿತ್ತು. ಇದರ ಜೊತೆ ಯುಎಇ ತಂಡವನ್ನು 70 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರೆ, ಸೆಮಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಪಾಕ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಇನ್ನು 2025ರ ಅಂಡರ್- 19 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇವತ್ತು ದುಬೈನ ಐಸಿಸಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:00 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಸೋನಿ ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಗ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗಳ..ಗಳನೇ ಅತ್ತ ತಾಯಿ.. ಯಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲೈಫ್!
ಅಂಡರ್- 19 ಭಾರತ ತಂಡ:
ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ (ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್), ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಆರನ್ ಜಾರ್ಜ್, ವಿಹಾನ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ವೇದಾಂತ್ ತ್ರಿವೇದಿ, ಅಭಿಜ್ಞಾನ್ ಕುಂದು (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಕನಿಷ್ಕ್ ಚೌಹಾಣ್, ಹೆನಿಲ್ ಪಟೇಲ್, ಖಿಲನ್ ಪಟೇಲ್, ದೀಪೇಶ್ ದೇವೇಂದ್ರನ್, ಕಿಶನ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್, ಉಧವ್ ಮೋಹನ್, ನಮನ್ ಪುಷ್ಪಾಕ್, ನಮನ್ ಪುಷ್ಪಾಕ್, ನಮನ್ ಪುಷ್ಪಾಕ್.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಧುಮುಕುತ್ತಿರೋ 5 ಯಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್.. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತೆ..