IND vs PAK: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೋಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

IND vs PAK: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇದೀಗ ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ 8-1 ರಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಪಾಕ್ ಬಗ್ಗುಬಡಿದ ಬಳಿಕ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಭರ್ಜರಿ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲೇ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಭಾನುವಾರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎರಡಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮೆರೆಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅದ್ಭುತ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು. ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಯಸಿದ್ದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ ನಂತರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್, ʼಈ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆʼ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಆಘಾ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೂರ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ʼಅವರು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವುದಾಗಿʼ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಟಾಸ್ ಸೋತ ನಂತರವೂ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅವರ ಆಸೆಯಂತೆ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್, ʼಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಇಶಾನ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿತುʼ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆಗಿನ ಹೀನಾಯ ಸೋಲಿಗೆ ಆತನೇ ಕಾರಣ! ತಂಡದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರನನ್ನೇ ಕೈ ಬಿಟ್ಟ ಪಾಕ್..
ಪಿಚ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರನ್ನ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮನಸಾರೆ ಹೊಗಳಿದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಇಶಾನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇಶಾನ್ ಪವರ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ರೀತಿ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಇದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಮುಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಾ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಪಿಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 7 ರಿಂದ 15 ಓವರ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ 175 ರನ್ಗಳ ಸ್ಕೋರ್ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸೂರ್ಯ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್
ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ರನ್ ಗಳಿಸದೆ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದು ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಪಾಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಅಘಾ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಬೇರೆಯದೇ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸ್ಫೋಟಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಅವರು 40 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 77 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 10 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿದ್ದವು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗೆಲುವು ಕಸಿದುಕೊಂಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಪಾಕ್ ಸೋಲು ಕಾಣಬೇಕಾಯಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Video: ಭಾರತದ ಎದುರು ಮುಖಭಂಗ! ಅವಮಾನ ತಾಳಲಾರದೆ ಮೈದಾನದಿಂದ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಹೊರ ನಡೆದ ಪಿಸಿಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ..